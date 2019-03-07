美國陸軍疏失 中俄移民新兵個資外洩故鄉親人恐遭迫害

2019-03-07 18:18 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



曾在歐巴馬任內擔任國務院人權事務官員的聯邦眾議員馬林諾斯基(Tom Malinowski，民主黨、新澤西州)指出，美國陸軍作業疏失導致數百名來自中國、俄羅斯的移民新兵具有高度敏感性的個資外洩，使得這些移民以及家屬可能在故鄉遭到迫害。

一份記錄著新兵姓名、社會安全號碼、入伍日期等資料的清單，原本只是軍方內部使用，卻在陰錯陽差之下外流，從2017年7月至2018年1月間，至少三次寄送到不該收到名單的收件者手中。

馬利諾斯基指出，這份名單曝光之後，導致至少10名新兵因此向美國尋求庇護，因為害怕自己或家人被迫返回中國或俄羅斯接受處罰，下場可能是坐牢、刑囚等。

他對華盛頓郵報指出，如果這份名單在外流傳，對於新兵來說可能帶來極大潛在危險，「在某些國家，最後可能是被處以死刑。」

馬利諾斯基所指的國家為俄羅斯及中國，但報導指出，到目前為止，仍無法證實這兩個國家的政府是否已經掌握名單。

華盛頓郵報報導，名單影本顯示，這份名單上有著4200多名移民新兵的個人資料，其中有900名新兵會說普通話，數十名新兵則會說俄語。

報導指出，根據中國法律，中國公民若有違反國家安全的嚴重犯行，可能面臨死刑。與外國勢力聯合顛覆政府，則可能被判10年以上有期徒刑，或終身監禁。

美國陸軍訓練及戰略思想司令部(TRADOC)發言人印多維納(Michael Indovina)表示，徵兵部門官員已經調查了這起名單外洩事件，也已經採取了改進措施。至於軍方究竟採取什麼樣的具體措施，印多維納並沒有進一步透露。

受到這波個資外洩事件影響，報導當中引述匿名知情人士指出，至少10名來自中國的移民新兵因此提出庇護申請，因為害怕遭到中國政府報復。