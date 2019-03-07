「每月都有D日」 共和黨議員：移民大軍像諾曼第登陸

2019-03-07 17:29 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合6日電



「每月都有D日」，共和黨國會議員把非法移民大軍比喻為諾曼第登陸。 路透社 分享 facebook

共和黨國會眾議員希金斯(Clay Higgins，路易斯安納州)6日在眾院國土安全委員會的聽證會上，為凸顯偷渡潮的威脅，把非法移民大軍與二次大戰在諾曼第登陸的美軍人數相提並論，聲稱現在美墨邊界「每月都有D日」。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，眾院國土安全委員會6日舉行聽證會，請國土安全部長克絲汀‧尼爾森(Kirstjen Nielsen)前來作證。

希金斯於會中說：「諾曼第登陸或許是史上最著名的入侵，7萬3000名美軍登陸(法國諾曼第)；據我所知，上月有7萬6103名非法移民從南部邊境入境，我們的南部邊境每月都有D日，只是發生在美國。」

1944年6月6日，美國及盟軍從法國諾曼第(Normandy)海灘登陸，對抗德國納粹；美國陸軍記載，當時造成9000多名盟軍受傷或死亡。

希金斯引述的非法入境移民數據與海關及邊境保護局(CBP)公告的數據一致，而尼爾森表示，去年同期的非法入境移民數量是今年的一倍，預料春季來臨會更多。

希金斯的說法與白宮形容美南邊境遭「入侵」作為宣布緊急狀態的根據不謀而合，尼爾森則在聽證會上駁斥民主黨認為邊境危機是「被製造出來的」說法，強調危機真實存在且每況愈下。

民主黨1月重掌眾院後，加快監督當局對合法及非法移民的嚴格政策；這場聽證會只是6日舉行的四場聽證會之一。