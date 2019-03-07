民主黨國會4聽證會 向國安部長詰問川普移民政策

2019-03-07 17:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合6日電



民主黨議員等了兩年，6日終於有機會在國會舉行四場委員會聽證，詰問川普政府的移民政策；國土安全部長(HSD)克絲汀‧尼爾森(Kirstjen Nielsen)當天在聽證會上，重申美南邊界發生「真正的人道危機」，呼籲議員同意築牆。

政府官員與保守派移民維權團體則批評，民主黨辦聽證表面上關心移民政策，實為2020年選舉製造議題。

國會6日同步舉行四場委員會，其中三場在民主黨掌控的眾院進行，尼爾森、海關及邊境保護局(CBP)局長麥卡利南(Kevin McAleenan)和HSD檢察總長首度出席新屆國會聽證。

尼爾森在眾院的國土安全委員會聽證會上說：「我們面臨一場危機，它是真的、嚴重且持續存在我們的邊境，別懷疑，這場人道苦難越來越糟。」

她說：「這場緊急狀況，我目睹弱勢人口，這是體系造成的真實人道危機，我們必須修法。」

國土安全委員會主席、民主黨聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson，密西西比州)表示，希望尼爾森作證是開始嚴肅討論的機會，而非呼應川普總統的邊境危機。

白宮發言人莎拉‧桑德斯(Sarah Sanders)推文力挺尼爾森：「邊境危機不是秘密，民主黨只是選擇忽視。」

民主黨領袖近幾周加快監督川普政府的速度，上周發出第一張傳票，並於4日對81個「部門、單位和個人」要求與川普相關的文件。

6日的聽證將探討當局惹議的「零容忍」政策起源和執行，此政策拆散至少2800個移民家庭，三個月內在CBP拘留中心發生三人死亡的案例，中止暫時遣返保護100多萬人等爭議舉措。

全國移民論壇(NIF)總監諾拉尼(Ali Noorani)說：「川普政府的所做所為終將大白，當局總該回答真正的問題了。」

政府官員說，他們只是依照川普矢言採取所有必要手段，管控邊境移民的指令行事；這也是官員視聽證會為兩黨惡鬥，而非真正關心移民處境的原因。

華府智庫移民研究中心(CIS)總監柯闊瑞 (Mark Krikorian)說：「民主黨試圖為明年選舉架設舞台，用納稅人的錢做反向調查，形塑有利他們的討論議題；這是在野黨的天性使然，但因為是川普，他們放大檢視所有細節。」