人口普查局向國安部索移民個資 包含敏感資料

2019-03-07 17:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合6日電



在聯邦最高法院正衡量川普政府能否在2020年人口普查詢問當事人是否美國公民之際，人口普查局已悄悄地向國土安全部尋求廣泛資料，以確定數以百萬計移民的法律地位。

「美聯社」報導，人口普查局與國安部至少今年1月就開始商談合作協議，以分享國安部對非美國公民擁有的廣泛個人資料；包括他們的全名和住址、出生地和出生日期、社會安全號碼，以及敏感度極高的外國人登記號碼。

這種破天荒做法將使人口普查局對移民是否公民，獲得比逐門逐戶調查蒐集的資料更精確的瞭解，也令人懷疑川普政府想用這些資料做什麼，也使隱私和民權行動分子擔心遭到濫用。

人口普查局說，它經常達成協定，從許多機構獲得行政紀錄，以改善人口普查估計的人口數字的可靠性；該局強調，這些資料依法獲得保護，不會用於司法或判決。

人口普查局簽署的13頁文件說，使用這些資料完全是為了統計目的，以更正確斷定哪些人是公民和有投票資格，不會直接影響任何人的福利或對他們的執法行動；不過，這份文件仍待國安部認可。

但是，民權團體指責白宮想加入公民身分問題，以遏阻非公民參加普查，使擁有眾多移民人口的州獲得的聯邦經費和國會代表減少。

美國境內約有4400萬名移民，其中將近1100萬人屬非法居留；十年一次的人口普查是統計所有居民，包括公民和非公民。

曾主持人口普查局與其他部會擴大分享資料的艾米‧歐哈拉(Amy O`Hara)對分享外國人登記號碼特別感到意外，因為以前政府律師都建議人口普查研究員儘量少用身分識別資料，而為尋求入籍或涉及司法行動的移民分派的外國人登記號碼，對識別身分的效用「比指紋還強烈」。

保護隱私團體擔心這種協定有意逃避法庭監督，利用別的機構為別的目的收集的資料，免除詢問公民問題的必要。

前人口普查局長普瑞維特說，政府部會悄悄地分享紀錄，令人擔心川普政府有意建立非公民登錄資料庫。

紐約聯邦法官已禁止政府，把公民問題列入10年一次的人口普查，加州聯邦法官6日也宣布這種做法違憲。

聯邦最高法院下個月將對2020年人口普查是否能詢問公民身分聽取辯論，並可望在數周後宣布裁決。