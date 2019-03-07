美貿易逆差8913億創新高 川普遭打臉？不能全怪他

2019-03-07 17:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合6日電



商務部6日發表最新統計，美國貨品類的貿易逆差去年創下8913億元的歷史新高，同期整體貿易逆差也成長12.5%至6210億元的十年來新高；這樣難看的數字，對川普總統不斷訴求縮減貿易逆差、「美國第一」的財經政策，可說是大打一巴掌。

不只如此，2018年美國對中國的貨品類貿易逆差也創下4192億元的歷史新高，同期對歐盟與墨西哥的貨品貿易逆差也成長逾10%。

「紐約時報」報導，這其實不能全怪罪川普，因為有太多因素不是他能控制；例如全球經濟成長減緩與美元過於強勢，但去年起實施的川普1兆5000億元減稅法案，加上他高調對主要貿易夥伴掀起貿易戰，都使原本局面不佳的美國貿易收支更形惡化。

經濟學家早就警告，川普口口聲聲說要消弭貿易逆差，但他大手筆的減稅政策反而幫倒忙，因為減稅讓美國民眾手頭更寬裕，當然會買更多進口商品，促使美國進口更多外國貨品。

川普對中國毫不留情的貿易戰也於事無補，因為美國對中國進口產品加徵關稅，減緩了中國經濟成長，進而降低中國對美國貨品的需求，因此拖累美國出口表現；單是去年12月，美國對中國出口，就比前一年同期衰退近50%。

奧勒岡州里德學院經濟學家克勞興(Kimberly Clausing)說：「任何國家只要消費大於生產，都會遇到貿易逆差。當你舉債是為了減稅，就像(川普政府的)減稅與就業法案，這種不平衡只會更糟糕。」

通常貿易收支包括貨品貿易與服務貿易，但川普上任以來幾乎只重視貨品貿易的逆差，他一再宣稱自己的貿易政策可縮減貿易逆差，並且視中國、歐盟與加拿大等主要貿易夥伴一直佔美國的便宜，但經濟學家對此都有異見。

但有趣的是，儘管照川普自己的標準，上述統計顯示他未能信守承諾，但有些批評川普的專家認為，這其實錯不在他，而且也未必都是壞事。

曾在歐巴馬政府擔任白宮經濟顧問的前哈佛大學校長桑默斯(Lawrence Summers)說：「短期的貿易逆差擴大，是告訴你國家進口的東西更多，這倒不見得是負面發展，有貿易逆差就表示大家一直在投資美國。我寧願住在一個資本想要進來的國家，而不是想要出走的國家。」