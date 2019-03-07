「推特稅」8年將屆 金山添福？添禍？

2019-03-07 16:56 世界日報 記者 世界日報 記者 李晗 ／舊金山報導



八年前舊金山為了刺激經濟發展，推出工資稅豁免政策，吸引大企業、科技企業進駐市內的中市場（Mid-Market）、田德隆（Tenderloin）區域。其中在減稅區域內的最知名的企業當屬社交媒體推特（Twitter），因此這個減稅政策也被稱為「推特稅」政策。

時隔八年之後，這個政策將在今年5月到期。舊金山第六區（涵蓋中市場和田德隆）的市議員楊馳馬（Matt Haney）提出要舉行聽證會，檢視這個政策八年來的成效。

楊馳馬表示，希望市府的規畫部門，市政管辦公室，主計官辦公室等，匯報這八年來舊金山是否從這個政策中獲益。他認為，中市場和田德隆至今仍然有很多的空置鋪位，且當地的遊民、毒品氾濫問題嚴重。他也強調，推特等大企業的發展和獲得減稅，並未有直接讓本地人獲益。

推特稅在過去幾年中，一直遭到進步派的抨擊。一方面進步派認為推特減稅讓舊金山市府稅收減少，對本地財政沒有太多的好處；同時也讓更多的高科技企業進駐，帶來高收入的人群，推高本地的生活、住房成本。

這個政策當時是已故市長李孟賢和時任第六區的市議員金貞妍（Jane Kim）、時任市議會議長邱信福主推。當時在議會之中，進步派的三位代表即表達反對，最終議會以8比3通過。

如今在這個政策即將走入歷史之際，要求延長政策的呼聲也幾乎沒有，楊馳馬表示，連推特和企業界代表也沒有來遊說要求延長政策。舊金山近年來經濟騰飛迅猛，然而也帶來一系列逼遷、房價飛漲的問題。如今進步派在政壇當道，抨擊科技企業導致本地物價飛漲的罵聲不絕於耳，因此再為推特這樣的大企業減稅幾乎不可能成為市府和民間政界的主流聲音。