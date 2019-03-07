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《金山人語》矽谷食客度小月？

2019-03-07 16:24世界日報 黃美惠

半年不到，矽谷和中半島關了幾家華人常去的大餐館，大宴小酌竟然有不知該去哪裡的感歎。人就是這樣，當這些餐館還健在，很多人並不上門，卻自私地期望館子挺在那兒，等顧客偶爾臨幸。

在台北常去的江浙餐館「永福樓」日前也關了。1985年以來的東主任意誠接受李四端獨家專訪，訪談最後，任老闆的想法感受也如此，他說永福樓曾經被忘掉，等新聞一出來說它要結束，這些人才又統統都想起來了。

台北餐廳選擇非常多，不像灣區華人社區，密集關兩三家就傷筋動骨。僑界還支撐不起數十年乃至百年老店，但總有需求，一旦供應鏈起變化，不能無感。

趁機思索好餐館為何打烊，台北矽谷有共通點。

一是房東不願降店租。永福樓在東區黃金商圈，店面雖在二、三樓，依然醒目。照說房東就算少收點，每月仍有一大筆收入，但房東太有錢，地段又好，寧可空鋪也不願減損金雞母的不動產估值，畢竟如果轉手，空置時少收的店租就補得回來，這是金融遊戲，40年情義並不算什麼。

矽谷更是如此，房東手上拿的算盤全世界都一樣，舊金山議會最近通過的空置店鋪登錄乃至醞釀中的空屋稅都同樣道理。

永福樓老闆說，30年來遇過兩次大危機：開挖捷運讓客人有十年都找不到店門，得從後頭繞著爬樓梯上來，承受這十年的低谷害他賣掉一棟房子。後來又遇SARS，有三個月時間，偌大店面一個客人都沒有。他如何走過來？他講「以前我也賺過，就拿以前賺的錢來填吧」。這已是很多企業主做不到的了。

庫比蒂諾一家把大的空間營業停掉的東主告訴我，後期生意差，他與合夥人甚至每天帶著數百元現金來貼補，否則發不出錢來。辛苦20年如此下場，真的很累。

另一因素是餐廳形態起了大改變。大館子要人多才好叫菜，現代人日常要的是方便可一兩人吃的地方，永福樓附近是大百貨公司一級戰區 ，美食廣場裡很多吃的選擇，何必上大餐館？矽谷目前就是各種拉麵當道，年輕工程師點一碗麵，低頭喝自己的湯，傳統大餐館已不是選項。永福樓任老闆是台灣複合式餐館鼻祖，當年除了江浙菜再加賣港式點心也讓他賺翻天，但潮流是滾動的，它不會為你停留。

矽谷老友歎不知要去那裡吃，說人家是店家度小月，他是食客度小月。我勸他不要定於一尊，多試幾家，建立資料，只去有把握的店，只點有把握的菜，食客度小月，不這樣行嗎？

矽谷房東舊金山
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