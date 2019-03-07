交通事故頻傳 舊金山市長布里德要求整頓

2019-03-07 16:03 世界日報 記者 世界日報 記者 李晗 ／舊金山報導



舊金山的「零死亡願景」（Vision Zero），定下在2024年全市再無交通事故死亡的目標。然而過去一周內，舊金山發生多起嚴重交通事故，兩人死亡，其中一人是華裔。此外也有多起交通事故造成多人重傷。

因此市長布里德特別發出行政命令，要求多個市府局方做出新的政策措施，改善道路交通安全。其中交通局需增加快速應對方式處理交通事故，水利局也要增加道路交通燈的亮度。2019年伊始的兩個月內，舊金山列治文區也已經有兩位華裔婦人長者遭遇車禍死亡 。

舊金山警察局也會著重在五個危險駕駛方面開出罰單，即超速、闖紅燈、闖停車標示（Stop Sign）、轉彎時未讓予行人和通行時未讓予行人優先。

此外，新的零死亡願景計畫中，要求增加和更新自動紅燈和測速系統，在主要的商業街道和車流量大的街上加強管理。不僅如此，在最為擁擠的街道中，該計畫也建議增加收費和設定新的超速標準。根據波士頓的經驗，把最高時速降低五哩每小時，交通事故的發生概率降低29%。

數據顯示，舊金山75%的交通事故都發生在13%的街道上，主要集中在舊金山的市中心一帶。在2018年，全市有23起交通事故死亡案例，其中有15個人是道路行人，三個人是自行車手。