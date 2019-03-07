川普溫馨致電 幫垂死鐵粉「打氣」

2019-03-07 14:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合6日電



平時談話舉止霸氣十足的川普總統5日展現溫馨柔性的一面，實現了一名垂死粉絲的心願，在後者的死忠民主黨姊姊安排下，和這名男子通電話。

44歲的巴瑞特(Jay Barrett)畢生都在與囊狀纖維化對抗，3日回家接受安寧照護；他當年投票給歐巴馬，可是後來成為川普鐵粉。

他出院前交給現為康州西港市議員的姊姊布莉姬‧賀斯基(Bridgette Hoskie)一份想在死前達成的「心願清單」，其中一項就是想去從未到過的華府。他夢想造訪白宮，而川普突然出現，甚至揮手跟他打招呼。

賀斯基知道弟弟的心願後，驚慌的向朋友求助，而朋友鼓勵她發電郵給白宮；但她認為光是一份電郵可能起不了作用，因此請大多是民主黨籍的西港市長和市議會同僚幫忙。

她也在臉書發表含糊訊息，請大家「協助實現我弟弟的心願」，到白宮網站請總統跟她的弟弟連絡，結果意外獲得熱切回應。

「新港紀事報」4日刊出這個消息，賀斯基5日就接到一通來自華府202區域號碼的電話；那是白宮打來的電話。

她從辦公室趕回家，撥打白宮留下的號碼，然後若無其事的把電話交給弟弟說：「傑伊，白宮的電話。總統要跟你講話。」

她把弟弟與川普通話大約三分鐘的過程拍錄下來，貼上她的臉書網頁。

川普告訴巴瑞特：「傑伊，你是我要的人。我對你非常引以為榮…我會再跟你通話，OK？你繼續奮戰。我們都在奮戰。」

最近才加入共和黨的巴瑞特顯然難以置信的說：「總統先生，不論甘苦我都支持你。」

川普說：「我希望你能來參加群眾大會。」巴瑞特回道：「我打算在大限來臨前到華府一趟。」

川普敦促他不要把死亡掛在嘴上，而巴瑞特表示他打算活到2020年投票給川普。

結束通話時巴瑞特顯然激動得難以自已，用手搔頭說：「實在瘋狂。我真的剛剛跟美國總統講電話嗎？」

巴瑞特6日說：「老天爺，我接到他的電話。他在百忙之中跟我閒聊。他可以做一百萬種事情，可以多打五分鐘瞌睡。我們知道他不太睡覺…他卻選擇打電話給我。」

賀斯基說，巴瑞特一直夢想跟川普握手，可是他身體非常虛弱，別人打個噴嚏都會讓他得肺炎，根本無法參加川普的群眾大會或是到華府。