川普競選前 傳試圖掩蓋中學成績單

2019-03-07 14:54 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合6日電



川普總統言行不一再添一例，早在2012年他一度考慮參選總統前，2011年就曾向母校紐約軍校(New York Military Academy)施壓，想抽掉他中學時代的成績單。

「華盛頓郵報」報導，2011年川普公開向歐巴馬總統叫陣，要他拿出成績單證明自己不是個「糟糕的學生」後沒幾天，位於紐約上州的寄宿學校「紐約軍校」校長瓊斯(Evan Jones)，意外接到上級指示，要找出川普的學業紀錄並藏起來。

瓊斯回憶，學校校監(superintendent)「驚慌地向我跑來，因為有地位顯赫又有錢的校友、也是川普的朋友找上他」，這些人想拿到他的成績單，「他說『你得把紀錄找出來拿給我，我得拿給他們』」。

當時擔任校監的柯佛戴爾(Jeffrey Coverdale)於4日證實，當時校董會要他交出川普的學業成績紀錄，但被他拒絕。

他說：「我接到的指示有些可以做，有些不能做，不能做的就是把資料交給他們。我把東西移到學校的另一個不會被發現的地方，那是唯一一次我把校友的學業紀錄藏起來。」

這番說法為川普前律師柯恩(Michael Cohen)上周在國會作證內容，增加了更多素材。柯恩出席眾院監督與改革委員會聽證會時提到，他為川普效命時，川普曾要柯恩「威脅他(川普)曾就讀的中學、大學與校董會，永遠不得揭露他的學業成績或SAT分數」。

柯佛戴爾未提到是誰要他交出川普成績單，「我根本不想跟這些人有任何瓜葛。你要知道，這些人是校董會裡的百萬富翁、千萬富翁，當時學校又有一些麻煩。但聽到他們說『你可以交給我們嗎？』這可不行，這樣做太不尋常了」。

有趣的是，儘管川普政府高調對中國掀起貿易戰，這個川普母校卻是靠中國資本與華人校長一手救起來的。

紐約軍校進入本世紀後財務狀況持續走下坡，到了2015年甚至申請破產保護，沒想到在破產拍賣時，被中國知名房地產網站搜房網創辦人莫天全(Vincent Mo)名下的一個非營利性組織，以1600萬元得標，且還清該校所有債務。

中國資金入主後，為了振衰起敝，還特別延攬紐約明星高中之一、史岱文森高中(Stuyvesant High School)的華裔校長張潔，於2016年接任紐約軍校的校長。