美總統忙國家大事 仍抽空開支票「遮醜」

2019-03-07 14:54 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



2017年10月18日，川普總統在白宮行程幾乎滿檔：他與多位聯邦參議員開會討論減稅、批評一名民主黨女議員扭曲他打電話慰問美軍遺孀的好意，而川普對穆斯林國家的旅遊禁令則在這天被聯邦法院打了回票。

但在這一天的某個時間點，川普公忙之際卻不忘抽空在一張支票上簽名，這張交給了當時川普私人律師柯恩(Michael Cohen)，面額3萬5000元的支票，就是後來引發軒然大波的川普緋聞女主角「封口費」。

紐約時報報導，2016年總統大選投票前，柯恩出面與川普傳出緋聞的女性交涉付出「封口費」，避免桃色新聞曝光影響川普選情；川普個人與川普的信託帳戶對於「封口費」總共開出11張支票，紐約時報本周取得了其中的六張支票存根影本。

柯恩上周在國會作證時大量爆料，指稱多次為川普隱瞞非法行動。

紐約時報指出，從這些支票的開票日期可以看出，身為總統的川普過著表裡不一的兩種生活，表面上看來忙於處理國家大事，但私底下卻悄悄用錢解決問題，不讓個人秘密曝光於大眾眼前。

報導指出，川普在白宮橢圓形辦公室接待外國元首之後，就開了一張支票，忙著磋商立法事宜後，也找時間開了支票，就連出國訪問，同樣不忘開支票。

就在川普信託帳護開立支票給柯恩的同一天，根據透露，川普向聯邦調查局(FBI)局長施壓，要求停止對一名前任助理的調查行動。聯邦檢察官先前指出，這些川普指示柯恩辦理的金融活動，可能都涉嫌違反選舉獻金法。

白宮5日表示，任何有關「封口費」問題，一律交由川普私人律師塞庫洛(Jay Sekulow)回答；川普集團(Trump Organization)則不願表示任何評論。

部份挺川人士指出，這些支票只能證明川普付錢給了柯恩，但川普不見得知道這些錢是用來補回柯恩代墊給川普緋聞對象、色情片女星風暴丹尼爾斯(Stormy Daniels)的「封口費」款項。

紐約時報報導，共有六張支票是川普親自簽名，時間點是川普就任之後，其他幾張支票是由川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)及川普集團財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)。

根據聯邦檢察官調查，川普及川普信託總共付給柯恩42萬元，其中13萬元是與柯恩2016年大選之前代墊給丹尼爾斯的「封口費」有關，另外有5萬元是透過柯恩操作對川普有利的總統民調結果。

這18萬元後來又添上18萬元，以彌補柯恩必須因此繳稅的金額。檢察官調查指出，後來一筆6萬元則是柯恩得到的「紅利」。