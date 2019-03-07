連任與否 川普認關鍵在股市、經濟

2019-03-07 14:53 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



2020年連任成功與否，川普自認關鍵在股市和經濟。美聯社 分享 facebook

2020年美國總統大選的腳步日漸接近，川普總統認為他可否順利連任，關鍵繫於股市和經濟。

CNBC有線電視頻道6日引述熟悉內情人士報導，川普正在加緊努力，希望早日結束和中國貿易談判，讓股市重新獲得「源頭活水」。

彭博社稍早也有類似的報導；彭博社指出，川普越來越認知談判進展與股市榮景的關聯：每有好消息，美國股市就越往打破最長牛市紀錄接近，也就是2009年3月9日低點開始的幾乎十年牛市紀錄。

白宮發言人不願評論「加速談判旨在提振股市」的報導。

近幾個月來，美中貿易戰對市場投下的「不確定」炸彈，被視為是股市下跌以及企業觀望、不敢投資的主因。

相對於過去尋求連任的總統，川普的政治行情可能更繫於美國股市的表現。

自從川普擊敗喜萊莉‧柯林頓，到6日早盤為止，道瓊工業指數已上漲40.3%，史坦普500指數上揚30％，科技股集中的那斯達克綜合指數也勁揚45％。

去年耶誕節前，各大指數慘跌幅度打破紀錄，專家認為兩大原因是全球貿易前景的不確定，和聯準會堅持「正常」貨幣政策，而前者正由美中關稅戰引起。

去年底慘跌過後，美股三大指數到目前又上漲了18%到22%，動力來自投資人相信聯準會不會再調升利率，兩大經濟體的「惡鬥」也將於近期內告終。

川普則不斷批評聯準會升息只會破壞他在經濟面努力打拚的成果，而剛好這段時間貿易談判進展遲緩，又再度挫傷股市動力。

華爾街日報日前報導，川普和習近平預定月底在佛州海湖莊園舉行「定槌」峰會，目前最大的癥結是如何執行最終協議。