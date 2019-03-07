新州共和黨男議員戴珍珠項鍊抗反槍 惹議

2019-03-07 14:20 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



數位新罕布夏州的共和黨眾議員5日在州議會公共安全委員會舉辦的「紅旗法」槍支安全措施聽證會上戴珍珠項鍊和半自動步槍別針表達擁槍立場，引起支持法案者和出席聽證的證人不滿和憤怒。

「紅旗法」法案建議州府建立緊急風險保護機制，主張禁止有潛在危險者擁槍。

支持該法的「母親要求行動」(Moms Demand Action)創始人華茨(Shannon Watts)在推特中張貼照片，怒指有五位共和黨州議員戴珍珠項鍊出席聽證會，嘲諷「母親要求行動」的義工和主張槍支安全的人士。

她拍下三位戴珍珠的議員分別是艾比斯(Daryl Abbas)、華里斯(Scott Wallace)和魏奇(David Welch)，並在推特中公布他們的聯絡方式，呼籲民眾致電發郵件抗議。

華茨說，當選民勇敢地分享槍支事件中痛苦的倖存故事時，這些議員不僅持不感興趣、不屑一顧的態度，還穿戴珍珠，更讓人感覺受辱，十分可恥。

她說，自己被告知，男議員戴珍珠項鍊的兩層意思，一是「緊抓珍珠」(pearl-clutching)表示驚訝和大不贊同，或是重現以前美國槍支協會(NRA)成員戴珍珠項鍊與反槍者激戰的老故事。

這些倡導者是美國槍支媽媽要求行動組織的志願者，他們表示他們感到嘲笑，就像一些立法者對聽到有關槍支暴力如何影響他們生活的故事不感興趣。

一位自稱「應該戴，但忘了戴珍珠項鍊」的新州共和黨議員伯特(John Burt)告訴政治新聞網站TPM，戴珍珠項鍊是為了支持「女性防衛聯盟」（Women’s Defense League），那是個提倡女性學習槍支自衛技能和捍衛第二修正案權利的擁槍組織。

男議員戴珍珠出席聽證會之事引起許多民主黨議員的抨擊；新罕布夏州前民主黨主席蘇利文(Kathy Sullivan)表示，這種表現「粗魯、性別歧視、不專業、不受歡迎」。