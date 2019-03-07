全美10大宜居城 中西部3市入榜

2019-03-07 13:03 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／芝加哥報導



市場調研公司Niche新發布「全美最宜居城市」2019年排行榜，維吉尼亞州的阿靈頓市(Arlington)勇奪冠軍，而去年獲第一的瑞柏市(Naperville)，今年退居第六，中西部地區還有密西根州的安娜堡市(Ann Arbor)、堪薩斯州歐弗蘭公園(Overland Park)擠入全美第二、七名。

這項排名是從全美人口超過10萬的228個城鎮中，依據當地受過大學及以上高等教育的居民比例、消費水平、房價及房產稅、公立學校等四大指標，作為評分標準而列出名次。

前五名依序為維吉尼亞州的阿靈頓市、密西根州的安娜堡、加州的柏克利、德州的伍德蘭德斯(The Woodlands)，及德州的普拉諾市(Plano)。

第六到第十名則為瑞柏市、歐弗蘭公園、馬里蘭州的哥倫比亞市(Columbia)、麻州的劍橋市，以及華盛頓州的貝爾優市(Bellevue)。

冠軍的阿靈頓市人口達22萬9534名，房價中位為64萬3300元，該市家庭中位收入11萬2138元，阿市在公校品質、夜生活、適合家庭居住等評分項目上，均獲得A+高分，城市多元化方面也得到A。

在Niche的評比中，瑞柏市在「全美最佳公立學校城市」、「全美最適合養兒育女城市」榜單中，均獲冠軍。

瑞柏市整體成績為A+，在公立學校、健康、健身及是否適合家庭的評比，也都獲得A+佳績；但在多元化、住房及工作機會上，則被評為A-；夜生活則有B+、上班通勤積分是B，犯罪與安全得分B-；瑞柏分數最差的項目是天氣及生活成本，僅獲C+。

瑞柏市距芝加哥市中心約45分鐘車程，人口14萬6431人，中位房價39萬8500元，中位家庭收入11萬4014元，依據2010年人口普查數據，白人占全市人口的76.5%、亞裔居次14.9%、西語裔5.3%、非裔4.7%。

除了瑞柏擠入全美宜居城前十名外，中西部還有安娜堡市及歐弗蘭公園排名第二與第七。

其中安娜堡市為知名大學城，人口有11萬9000位，中位房價27萬1600元，中位家庭年收入為6萬1247元，該市碩士及以上學歷的市民比率，高達45%。

歐弗蘭公園人口達18萬6147名，中位房價24萬8100元，中位家庭年收7萬8217元。