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美參議員自爆軍中遭性侵 不信任體制「像被再次強暴」

2019-03-07 14:13聯合晚報 編譯季晶晶╱美聯社華盛頓6日電

參議員麥莎莉自爆昔日擔任飛官時遭性侵。 路透
參議員麥莎莉自爆昔日擔任飛官時遭性侵。 路透
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飛官出身的美國共和黨籍亞利桑那州聯邦參議員麥莎莉（Martha McSally）6日投下震撼彈，在國會聽證會上自爆曾遭上級軍官性侵

曾服役26年的麥莎莉是美國空軍首位參與作戰的女飛官，她表示，和許多受害人一樣，她「覺得自己再度被體制強暴」。麥莎莉在參院軍事委員會小組委員會有關防範軍中性侵和改善因應方式的聽證會說出往事。她提及性侵「犯案者」時，使用複數，這通常表示，她被攻擊不只一次。麥莎莉說，未正式檢舉是因為不信任體制，她當時覺得既羞恥又茫然，曾考慮退伍。

麥莎莉的證詞並未詳述細節。她沒說性侵案發生在官校或部隊，也沒有提供任何人名，而是聚焦指揮官和各層級長官負起責任的必要性，以及她看到體制內的進步。

除麥莎莉外，參議員也在同日聽取其他軍中成員作證指稱，為國服務之際，遭遇性侵與羞辱。麥莎莉向這些願意站出來幫助改變體制的受害證人表示感激。她說，大部分受害者都保持沉默。

現年52歲的麥莎莉2010年退伍，2014年當選聯邦眾議員，去年競選聯邦參議員失利，但亞利桑那州參議員馬侃（John McCain）病逝後，她獲亞利桑那州州長任命為參議員遞補馬侃遺缺。

馬侃空軍性侵
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