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川普關稅戰破功！美去年貿易赤字飆十年高 對陸更創紀錄

2019-03-06 23:01聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

即便美國總統川普對一系列進口產品課徵關稅來努力縮小貿易赤字，但美國去年的赤字仍飆升至10年來最高水位。此外，美國對中國大陸的貿易赤字在去年也增加11.6%至4192億美元，創下歷史紀錄。

美國商務部6日表示，該國去年12月貿易赤字激增18.8%至598億美元，為2008年10月以來最大紀錄，12月的赤字金額也讓去年全年赤字惡化到6210億美元，創下10年來最高紀錄。美國在2017年的貿易赤字為5523億美元。即便白宮祭出貿易保護政策，但美國貿易赤字情況仍持續惡化。

美國去年貿易赤字創10年新高，對中貿易赤字更創歷史紀錄。路透
美國去年貿易赤字創10年新高，對中貿易赤字更創歷史紀錄。路透
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