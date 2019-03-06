川普關稅戰破功！美去年貿易赤字飆十年高 對陸更創紀錄

2019-03-06 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



即便美國總統川普對一系列進口產品課徵關稅來努力縮小貿易赤字，但美國去年的赤字仍飆升至10年來最高水位。此外，美國對中國大陸的貿易赤字在去年也增加11.6%至4192億美元，創下歷史紀錄。