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影／柯林頓、彭博退出2020大選 民主黨就等拜登表態

2019-03-06 18:32聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

距離2020年美國總統大選正式開跑還剩約1年半時間，目前已有14人投入民主黨黨內初選。隨著2016年敗選的前國務卿柯林頓及紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）先後表態不參戰後，外界目光現在全落在民調暫居領先的前副總統拜登身上。

前國務卿柯林頓4日，在紐約地方電視台《News12》播出的獨家訪談中，首度表明不會參加2020年總統選舉或角逐其他民選公職，但也不會退出政壇，將盡最大努力，協助民主黨奪回白宮。

隔天，77歲的紐約市前市長彭博，也在《彭博社》網站撰文表示，儘管他有野心、也有信心能輕鬆擊敗現任總統川普，但自評贏得初選機率不高，決定不參戰以避免不必要的分裂，同時不忘呼籲民主黨必須團結一致對外。

柯林頓與彭博都宣布缺席後，有意參選的民主黨人與金主目光和注意力就落在前副總統拜登身上。

在民主黨黨內初選的可能參選人中，表態最快會在4月初做決定的拜登，無疑是最大咖的一位，在民調獨占鰲頭。《國會山莊報》（The Hill）引述一份最新民調指出，拜登和佛蒙特州聯邦參議員桑德斯分別以31%和27%的支持度遙遙領先，加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）以11%排第三，麻州聯邦參議員華倫和德州前聯邦眾議員歐洛克（Beto O’Rourke）則分以7%和6%緊追在後。

據報，民主黨內部到目前仍無法決定，到底要推派年輕新秀、還是尋找經驗豐富的老將挑戰川普。倘若高人氣的拜登決定出馬，對戰局肯定會有重大影響。接受《Politico》採訪的多名民主黨人就表示，只要拜登決定參戰，他們就會退出。

不過雖然拜登民調排第一，《CNN》召集6位民主黨員組成的焦點小組卻不認為他是理想人選，直言應該派出更左傾的進步派（Progressive）候選人。

同時，《NBC》與《華爾街日報》聯合民調指出，美國人不喜歡看到社會主義分子或年紀超過75歲的總統候選人，對同志、無黨派人士或40歲以下的人選接受度還比較高。這份民調也顯示，仍有高達41%的受訪者願意或考慮再投給爭議不斷的川普。如果民主黨不能團結，川普仍有可能成功連任。

距離2020年美國總統大選正式開跑還剩約1年半時間，目前已有14人投入民主黨黨內...
距離2020年美國總統大選正式開跑還剩約1年半時間，目前已有14人投入民主黨黨內初選。隨著2016年敗選的前國務卿柯林頓及紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）先後表態不參戰後，外界目光現在全落在民調暫居領先的前副總統拜登身上。路透
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