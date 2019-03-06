美國立定新目標 2030擊敗愛滋

2019-03-06 18:44 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



美官員定目標，2030年消滅愛滋新感染。 路透社 分享 facebook 世界各地數千名研究人員5日齊聚西雅圖，為愛滋病毒會議(Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections，CROI)揭開序幕；雄心勃勃的美國衛生當局也決心推動一項新計畫，訂定2030年擊敗愛滋病，讓美國不再有新增愛滋病感染的遠大目標。

國家衛生總署立衛生研究院愛滋病研究負責人迪芬巴赫(Carl Dieffenbach)3日接受訪問時表示，衛生總署已取得經費，可以在本財政年度啟動這項新計畫並向下一階段計畫邁進。

他說，這項愛滋病防治計畫將以愛滋病毒（HIV）感染率仍然極高的南部七個州和受到此一流行病重創的48個郡為標的，以舊金山、華盛頓特區和紐約推動有成的計畫為基礎；這些計畫全力結合了快速HIV檢測、迅速使用抗病毒藥物治療、和向接觸病毒高風險的未感染者（例如HIV陽性患者的性伴侶）發送預防性PrEP藥丸。

PrEP藥丸是用於治療HIV的相同抗病毒藥物組合。只要一切進行得宜，這些措施可將愛滋病毒感染風險降低90％以上。

其中，華盛頓特區的表現令人印象深刻，當地收入較低人口原本愛滋感染嚴重，後來每年新感染人數從1400人減少到350人。

當愛滋病毒感染早期發現時，抗病毒藥物對患者效果最大；每天服用藥物的人通常檢測不到病毒，也無法將病毒傳染給其他人。

在5日晚間的CROI開幕致辭中，迪芬巴赫的主管、全國過敏和傳染病研究所所長佛西（Anthony Fauci）詳細陳述此計畫內容。

川普總統2月份發表國情咨文時曾透露此項計畫；佛西、迪芬巴赫和聯邦疾病防治中心（CDC）主任雷德費爾德（Robert Redfield）均是領導該計畫的高層衛生官員。

美國遏制愛滋病毒/愛滋病流行有巨大進展，但CDC數據顯示，儘管全美HIV感染和新HIV確診持續減少，拉丁美洲裔的愛滋病毒感染率卻持續上升。

在美國，黑人、男同性戀和雙性戀男性群體感染HIV風險最高，下一個風險最高的群體是拉美裔，這個群體特別令人擔憂的現象是，年輕人感染率正在上升；最明顯的增長出現在30歲以下、拉丁裔男同性戀和雙性戀者。