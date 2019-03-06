何處是我家？ 美墨邊境難民人數創新高

2019-03-06 18:17 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



美墨邊境移民問題日益嚴重，美墨雙方都需正視。(Photo by 網路截圖) 分享 facebook 美墨邊境難民人數再創新高！據報導指出，邊境上難民的數量持續增加，而美國邊境駐軍已無力負荷這麼多數量的難民，而這也讓敏感的非法移民問題再度於美國延燒。

根據《美聯社》報導，上個月超過76000位移民跨越邊境，比起去年同期多出一倍。而他們多數由許多家庭共同組成單位群體，總共超過70個百人群體越境，去年同期只有13個。而毒品的走私數量也暴增，以芬太尼為例，今年截至目前的數量已經是去年的70%。

這些結果顯示了川普總統決心降低移民越境政策的困難。不過這也讓川普總統宣稱邊境進入緊急狀態的論述更加真實。參議院預計下禮拜要對川普總統建造邊境圍牆的緊急命令進行表決，而目前共和黨僅以53:47的幅度些微領先，已有4位共和黨議員表態倒戈，不過可以預期川普總統會否決國會提案結果。

美國海關與邊境保護局官員馬卡萊南在記者會表示，整個邊境已超出負荷，它們會在德州的艾爾帕索增設處理中心，增加更多醫療設備與收容移民的能力。也承諾會減少武力的使用。面對更多的難民，海關與邊境保護局也會密集訓練相關人力處理移民問題。

邊境管理局官員承諾會使用最低程度的武力控制狀況。不過《華盛頓郵報》在報導中提到，幾個月前管理局對包括兒童的移民使用催淚彈，以及兩個兒童在邊境巡管時死亡的案例，使他們仍遭受許多批評。

【更多精采內容，詳見 】