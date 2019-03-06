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白宮前律師讚穆勒英雄 柯布：通俄調查不是「獵巫」

2019-03-06 16:25世界日報 編譯孫梁／綜合5日電

白宮前律師柯布(Ty Cobb)。 美聯社
白宮前律師柯布(Ty Cobb)。 美聯社
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川普總統稱為「獵巫行動」的通俄調查已接近尾聲，川普的前律師柯布(Ty Cobb)表示，特別檢察官穆勒對俄羅斯干預選舉的調查不是獵巫，他更讚譽穆勒是美國英雄，反駁川普對通俄門調查和穆勒的污衊；但他也認為，通俄調查報告，終不會有川普競選團隊和俄羅斯勾結的證據。

柯布是穆勒2017年被任命為特別檢察官後不久進入白宮，2018年5月離開；他在ABC新聞5日播出的「調查」節目中，對川普的許多言論提出質疑，表示他不認為通俄門調查和指認川普可能妨礙司法是獵巫。

柯布對穆勒不吝讚美之詞，說他是美國英雄；柯布說，他30年前就認識穆勒，穆勒在越戰期間曾上前線救下一名負傷戰友。而且穆勒是很有正義感的人，他出身於一個備受爭議的特權背景，但有一副「鋼鐵脊梁」。

柯布預測了穆勒即將提出的調查報告，認為報告可能含有新發現，但不認為找到了川普團隊與俄羅斯勾結和影響大選的證據，至少在與俄羅斯勾結一事就可能與川普無關。他說，起訴30多個俄羅斯駭客和對川普競選團隊前主席馬納福定罪，都顯示與川普及其團隊無關。

柯布表示，他不認為穆勒的調查報告可成為民主黨人把川普趕下台的武器，但他批評川普的私人律師─前紐約市長朱利安尼，認為是朱利安尼讓川普對穆勒及其調查團隊進行攻擊。

柯布說，在他任白宮律師十個半月期間，前九個月他仍可阻止川普攻擊穆勒，但在朱利安尼加入律師團隊後，川普即開始對穆勒發動個人攻擊。

柯布承認，川普和朱利安尼成功做到了引起民眾對通俄門調查及其合法性的質疑，但他認為調查絕不是獵巫，獵巫僅是川普的說法而已。

柯布表示，川普有理由認為，穆勒的調查影響了他履行總統的職責；但他也警告川普說，調查仍沒有完結，國會民主黨人積極推動的深入調查，將持續到2020年，甚至一直到川普連任之後。

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