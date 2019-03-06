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川普10年稅表民主黨要查 眾院委員會擬2周後出手

2019-03-06 16:31世界日報 編譯劉煥彥／綜合5日電

民主黨籍眾院歲出入委員會主席尼爾。 美聯社
民主黨籍眾院歲出入委員會主席尼爾。 美聯社
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國會民主黨人聲討川普總統的聲勢愈來愈大，繼眾院監督與改革委員會要求白宮提交川普女婿庫許納(Jared Kushner)獲發安全許可的相關文件被拒絕後，歲出入委員會也準備在兩周後出手，正式要求財政部提供過去十年來的川普報稅資料。

民主黨人一連串動作讓川普非常不滿，他不僅砲轟這是非法調查，也暗示白宮不會配合民主黨人起舞。

政治新聞網站Politico與哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，眾院歲出入委員會的資深民主黨人派斯奎爾(Bill Pascrell，新澤西州)5日表示，委員會大約兩周後將向財政部提出要求，索取十年來川普的個人報稅資料，「我們幾乎準備好了」。

1924年通過的一項法律規定，國會稅賦委員會有權調閱任何民眾的機密報稅紀錄，且國會可以表決是否公開這些紀錄。

派斯奎爾說：「(委員會)主席準備兩周後送出聲請信函(給財政部)，而且我自願去送信。」委員會主席尼爾(Richard Neal，麻州)發言人並未回應這項說法。

在川普前個人律師柯恩(Michael Cohen)上周在國會的三場聽證會，以及通俄案特別檢察官穆勒不久將公布調查報告的氣氛下，國會民主黨人聲討川普的情緒明顯升高。

不過，白宮法律辦公室拒絕配合國會要求。白宮律師西波隆(Pat Cipollone)在4日回覆眾院監督與改革委員會主席康明斯(Elijah Cummings，馬里蘭州)的信函中說，若委員會「未提出任何方便行事的條件」，白宮將不會「單方面讓步」。

康明斯正在調查今年1月白宮核發安全許可的流程，包括給予庫許納安全許可的條件。

川普總統5日指出，白宮不會配合一連串國會調查，並指控眾院民主黨人發動接二連三的調查，是要傷害他在2020年大選成功連任的機會。

他說：「這真是讓國家丟臉，我倒不意外會發生這種事。這是他們起的頭，現在開始了。與其投入基礎建設、健保，或是許多他們應該做的事情，他們只在玩遊戲。」

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