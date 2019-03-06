回饋？圖利？T-Mobile宣布合併案後 到川普酒店花費暴增

2019-03-06 16:44 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



T-Mobile承認去年宣布合併案後，主管陸續至川普酒店消費驟增。 法新社 分享 facebook 美國T-Mobile電訊公司去年4月宣布要和競爭對手Sprint合併後，主管前往華府川普酒店消費劇增，被國會議員質疑「回饋」川普家族企業；T-Mobile提供給國會的資料顯示，宣布合併計畫後，該公司共花了將近20萬元在川普酒店。

華府川普酒店負責人、川普總統的兒子艾瑞克說，任何大企業主管光顧「我們的高級飯店」沒啥值得大驚小怪的。

但是，根據該公司提供給國會的資訊，去年4月29日前，只有兩名高階主管住過川普飯店，都是在2017年8月，各僅住過一夜。合併消息公布後，主管在該飯店的消費達19萬5000元。

華盛頓郵報根據飯店紀錄於1月報導，即使宣布當天，本來只有九名T-Mobile高管預定入住川普酒店，後來卻改為總共住52晚。

T-Mobile在2月21日回覆民主黨參議員伊莉莎白．華倫和眾議員夾亞帕(Pramila Jayapal)，說明開銷19萬5000元是因為飯店靠近白宮，主管出差方便開會、租用設備等花費，別無他意。回函稱，這筆花費僅占該公司這10個月在華府總花費140萬元的14％。

但是，在司法部和聯邦通訊委員會仍在考慮是否批准合併案的時候，大增光顧飯店的生意，難怪民主黨議員質疑，川普是否利用總統職權圖利家族企業。

這兩位民主黨國會議員看到郵報報導後，寫信要求T-Mobile提供上述相關資訊。

司法部和聯邦通訊委員會都不願對合併案發表評論。

華郵報導指出，T-Mobile主管待在川普飯店期間，服裝非常明顯的凸顯公司標記，其中一名還刻意在一樓大廳大擺姿勢供媒體拍照。

艾瑞克不認為這些主管住川普飯店是為了討好川普總統，「大企業執行長想要住在這兒，一點都不值得大驚小怪。」