影／川普批大學無言論自由 加大發表聲明反駁

2019-03-06 14:29 世界日報 記者 世界日報 記者 丁曙 ／綜合報導



影音來源：CBS13

一名川普總統的支持者上周在柏克萊加大校園（University of California, Berkeley）演說時遭人毆打，川普總統為他撐腰，宣布可能簽署行政命令，要求大學允許校園內的言論自由，揚言大學若不能保障言論自由，就將切斷聯邦經費。加大4日發表聲明反駁川普，重申一貫維護言論自由並譴責打人行為。

上周保守派人士威廉姆斯（Hayden Williams）在柏克萊加大演講中，呼籲公眾支持川普總統和保守派，並且批評演員Jussie Smollett，虛假聲稱自己經歷過仇恨犯罪向警察報案。但是，威廉姆斯的演說引起自由派人士不滿，並且被人打了一拳。不過，打人者和被打者都不是柏克萊加大的學生。

此事驚動了白宮。川普總統周末公開安撫威廉姆斯，讚揚「他為我們的所有人挨了一拳。我們永遠不會允許這種情況發生。」川普並鼓勵他控告柏克萊加大，並且可能提告加州政府，訴訟之後「他將成為一個非常富有的人。」另一方面，川普總統表示，如果大學涉嫌拒絕言論自由將被切斷聯邦研究資金。

對此，加大4日發表聲明，承諾保障言論自由 ，並強調加大長期以來一直為所有人爭取和保護言論自由。加大是20世紀60年代言論自由運動的發源地，堅持不懈地維護自由表達的價值觀和思想交流。川普總統宣布可能的行政命令，要求大學允許校園內的言論自由，否則將會失去聯邦研究經費，這是錯誤的和沒有必要的。加大已經制定了明確的政策和程序，保護任何人和平抗議或在校園發言的權利。

加大總校長納波利塔諾表示，加大還建立了國家言論自由和公民參與中心，致力於通過研究、宣傳、辯論和討論探索，與言論自由有關的問題和挑戰。該中心的諮詢委員會由公務員、記者、私營部門領導、學者和學生組成，大家帶來了不同的觀點和經驗。在這個領域，加大不僅支持言論自由，而且還應用學術的嚴謹性來解決這個問題。

事實上，保守派團體的代表在柏克萊加大校園遭人毆打後，大學迅速採取行動。柏克萊加大警局立即展開調查，並且逮捕了打人的嫌犯，不過此人不是柏克萊加大的學生，目前正等待地區檢察官辦公室決定是否要提起公訴。

與此同時，校方也發表聲明強烈譴責打人事件，支持警方將肇事者繩之以法。柏克萊加大校長Carol Christ在事件發生的第二天就作出回應，重申柏克萊加大對言論自由的承諾，鼓勵任何了解相關事件的人們，提供信息協助調查。