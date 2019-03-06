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同事眼中「最聰明的人」 計算機發明人馬瑞曼去世

2019-03-06 09:26聯合報 記者田思怡╱即時報導

電子計算機的發明人馬瑞曼（右）和基爾比1997年在蒙大拿州的美國電腦博物館，與他...
電子計算機的發明人馬瑞曼（右）和基爾比1997年在蒙大拿州的美國電腦博物館，與他們發明的計算機合影。美聯社
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手持電子計算機發明人之一馬瑞曼（Jerry Merryman）已於2月27日去世，享壽86歲。認識他的人都說，他不只聰明絕頂，而且很幽默。

馬瑞曼的繼女金．艾科維奇（kim Ikovic）表示，他去年12月在安裝心律調整器的手術時感染住院，27日因心臟和腎衰竭在達拉斯一家醫院去世。

馬瑞曼在德州儀器公司工作時，與另外兩位同事發明了手持計算機。他們的團隊由基爾比（Jack Kilby）帶領，基爾比因發明了積體電路，為今天的電腦奠基而獲得諾貝爾獎。團隊的另一成員為塔塞爾（James Van Tassel），三人建造的計算機原型由史密森學會（Smithsonian Institution）收藏。

馬瑞曼2013年受訪時說：「1965年末，我的上司基爾比提出計算機的構想，他把一些同事叫到他的辦公室，他說，我們要做出某種運算裝置，也許能取代計算尺，最好能像我手上的這本小書一樣小。」

馬瑞曼說：「我很傻，以為我們只是做個計算器，結果我們創造了電子革命。」

史密森學會表示，這三人在1967年9月已進展到申請專利，之後再改進，於1974年正式申請專利。

馬瑞曼在德州儀器的前同事和友人波特（Vernon Porter）說：「我擁有材料科學博士學位，我認識數以百計的科學家、教授和諾貝爾獎得主，馬瑞曼是我見過最聰明的一位。絕對是，絕頂聰明。」

他說：「馬瑞曼的記憶力驚人，幾乎對任何事物都能說出公式和資訊。」

另一位同事和友人米利斯（Ed Millis）說：「他只花了三天就完成計算機的電路設計，如果他在這兒，他會湊近你小聲說，『加上夜晚』。」

馬瑞曼1932年6月17日出生於德州小城赫恩（Hearne），11歲就在城裡修無線電。他的妻子菲莉絲說：「他下午和晚上去看電影，看到一半警察把他請出去，因為他們的無線電壞了，他得去修。」                 

諾貝爾獎

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