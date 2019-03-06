彭博宣布不角逐2020年美國總統大選

2019-03-06 06:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）宣布，他不會角逐2020年總統大選，民主黨爆滿的候選人中也因此少了挑戰川普的重量級人物。

77歲的彭博表示，他深信自己會在大選中擊敗川普，但他也明白，要想贏得民主黨初選中贏得提名十分困難。他表示，未來兩年不如將資源投入協助國家轉型至替代能源並解決槍枝暴力等主張會更好。

他在彭博專欄撰文說：「以總統身分來服務固然是至高榮幸，但我目前身為公民身份的最高責任，是要盡我所能來幫助國家。」