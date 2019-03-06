親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普前競選顧問史東遭法官下封口令 照樣在社群發文

2019-03-06 03:54世界日報 記者顏伶如／綜合報導

川普前任競選顧問史東。美聯社
川普前任競選顧問史東。美聯社
分享

川普前任競選顧問史東(Roger Stone)涉嫌對國會調查人員說謊、干擾政人、妨礙司法等罪名而遭起訴，兩周前還被聯邦法院法官下達不得對外發言的封口令。不過，66歲的史東周末期間卻照常在Instagram發文，一張有著史東肖像的圖片上，打著「誰陷害了史東」的紅字標題。CNBC新聞台報導，特別檢察官穆勒(Robert Mueller)4日已經提供史東在Instagram發文顯然觸犯封口令規定的證據給聯邦法院法官。

史東曾在Instagram發表聯邦法院法官艾美‧傑克森(Amy Berman Jackson)肖像與步槍狙擊鏡十字瞄準線合成的圖檔，結果在今年2月底遭到傑克森封口令，禁止他針對穆勒調查小組發表任何談話。史東曾在出庭時表示，這張合成圖片是「非常嚴重且愚蠢的錯誤」，還說「我為自己的愚昧深感抱歉。」

在今年2月21日的庭訊中，傑克森對史東說道：「今天，我願意再給你一次機會。這不是棒球，你不會有第三次機會的。」

目前以25萬美元交保在外的史東，如果被傑克森裁定觸犯封口令，下場可能是坐牢，不得交保。

史東周末期間在Instagram發表了「誰陷害了史東」圖檔之後，3日已經悄悄移除，但不少網友與媒體已經截圖存證。史東同時在Instagram發表了呼籲民眾捐款贊助他打官司費用的聲明表示：「我一定要證明我是清白的，但我需要大家幫忙。」他也寫道：「我向來都是力挺川普的，大家會挺我嗎？」

Instagram川普捐款

相關新聞

希拉蕊鬆口：不選二○二○總統

2019-03-05 23:41

全球暖化釀禍 加州野火恐年年來

2019-03-05 18:05

影／阿拉巴馬連環龍捲風23死 川普：提供頂級救災待遇

2019-03-05 17:53

否決緊急狀態令 「參院已足夠票數」 川普仍可否決

2019-03-05 17:02

狂打通俄調查 川普支持率不降反升

2019-03-05 17:01

民主黨不急著「彈劾」川普 怕落人口實

2019-03-05 17:00

民主黨出手！要求川普與普亭會談傳譯員作證

2019-03-05 16:57

龐培歐不尋常訪農業州愛阿華 稱美中貿易談判將達協議

2019-03-05 16:42

準備彈劾？民主黨鋪天蓋地查川普

2019-03-05 16:29

馬州「庇護」法案捲土重來 正反交鋒再現

2019-03-05 16:22

美芝加哥羅許醫學中心遭駭 4.5萬患者個資外洩

2019-03-05 16:22

華人陳建生案 陪審團建議被告刑期30年

2019-03-05 16:21

波士頓華埠旁擬開大麻店 中華公所籲反對

2019-03-05 16:12

美布魯克林錘殺案開庭 兇手精神鑒定正常

2019-03-05 16:10

美布魯克林華男疑性侵女兒 被控亂倫性暴力

2019-03-05 16:09

前中國外交官涉人口走私案 5日開庭

2019-03-05 16:02

眾院多管齊下查 要調閱川普、普亭密談資料

2019-03-05 15:58

彩券中了4個月終出面 一次領272億元刷新紀錄

2019-03-05 15:55

代理司法部長任內爭議多 惠特克低調離職

2019-03-05 15:53

全方位調查川普 民主黨目標確立

2019-03-05 15:50

垃圾食物最對味 川普再端漢堡薯條宴請運動員

2019-03-05 15:28

救救我們的星球！川普高球場 雪地踩出「SOS」

2019-03-05 14:59

美不監聽自家人了？國安局國內電話紀錄分析系統停擺

2019-03-05 14:32

讓過去留在過去 美國鋼鐵城第二人生

2019-03-05 13:36

川普很懂！ 白宮以垃圾食物招待足球冠軍隊

2019-03-05 10:12

科羅拉多前州長希肯魯柏 宣布參選美國總統

2019-03-05 04:08

不選2020！希拉蕊：就算川普爛 別以為勝利理所當然

2019-03-05 17:17

喜萊莉‧柯林頓首度鬆口：不選2020總統

2019-03-05 16:47
看更多

熱門文章

美時尚圈大讚這張臉 為何引爆華人集體憤怒？

2019-03-05 11:00

美國正式公告 美中貿易「停戰期」無定期延長

2019-03-05 21:16

軍費第5大國 彈藥只能撐10天？全被這些人吃垮了

2019-03-05 10:00

川普口口聲聲說他打贏貿易戰 其實美國算是輸了

2019-03-05 06:42

女兒已18歲 童顏美魔女牙醫年過半百超逆天

2019-03-05 17:46

韓媒：川金二會破局 金正恩大受打擊病倒

2019-03-05 21:30

最小網紅！初生嬰緊扯醫師袍不放 神奇照片萌翻網友

2019-03-05 19:25

員工拍露鳥影片重創形象 日本大戶屋全面停業一天清理門戶

2019-03-05 13:00

正妹富爸招女婿！送1房10車千萬現金 4條件曝光

2019-03-05 15:42

川普「美國優先」對中貿易協議 可能重創台灣等友邦

2019-03-05 07:38

忍了4個多月！ 美國462億樂透得主匿名領獎

2019-03-05 08:59

「印度收100%關稅！」川普擬終止印度受惠國待遇

2019-03-05 08:58

全球第二例擊敗愛滋病 幹細胞移植讓病毒消失

2019-03-05 18:10

空姐素顏、不穿裙子？ 維珍航空說OK

2019-03-05 12:22

川普很懂！ 白宮以垃圾食物招待足球冠軍隊

2019-03-05 10:12

南極冰帽下疑有納粹潛艇？ Google Earth畫面曝光

2019-03-05 18:34

這只有14歲？ 巴西正妹讓網友直呼「我可以」

2019-03-05 21:16

跌破眼鏡！ Google薪資平等調查結果：幫男性加薪

2019-03-05 11:47

史坦普500跌破2800 道瓊挫逾200點

2019-03-05 05:59

全球空汙最嚴重的30個城市 有22個在這個國家

2019-03-05 16:02

奧地利最美小鎮哈爾施塔特 2020年起採遊客管制

2019-03-05 16:01

經濟解析╱日圓會繼續處於偏弱格局

2019-03-05 20:27

經濟成長疑慮蓋過美中貿易樂觀前景 道瓊挫跌207點

2019-03-05 06:49

曾胖到不能上學！ 世界上「最胖的男孩」變身狠甩100公斤

2019-03-05 20:53

男子無照持槍 腰帶一鬆命根子GG了

2019-03-05 16:54

受困雪地五天 他和愛犬靠沾醬存活

2019-03-05 10:50

Fed、ECB因素影響 美債殖利率暫為區間格局

2019-03-05 10:15

兩架美B-52轟炸機 分別飛入南海和東海

2019-03-05 21:32

Vans怎麼丟都朝上？網友狂挑戰崩潰：我嚇傻了

2019-03-05 14:38

美薩德防衛系統 首次部署以色列！

2019-03-05 10:31

不選2020！希拉蕊：就算川普爛 別以為勝利理所當然

2019-03-05 17:17

全球速度最快汽車發表 比法拉利、藍寶堅尼還猛

2019-03-05 16:03

害杜魯多捲入危機的拉瓦稜是何方神聖？

2019-03-05 12:01

川普對中貿易戰 經濟專家：美國是輸家

2019-03-05 16:45

杜魯多危機擴大 加國預算部長「對政府失去信心」請辭

2019-03-05 08:24

美中簽協議結束貿易戰 美國務卿：在轉捩點上

2019-03-05 21:08

富豪花2.2億標下戰神木雕 專家說價值不到15萬元

2019-03-05 20:16

蘋果供應商：玻璃材質摺疊哀鳳 將在幾年內亮相

2019-03-05 23:39

神了！這項AI技術能在扒手動手前偵測到小偷

2019-03-05 23:26

富比世：貝佐斯穩坐世界首富寶座 郭台銘257名

2019-03-05 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top