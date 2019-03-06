川普前競選顧問史東遭法官下封口令 照樣在社群發文

2019-03-06 03:54 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普前任競選顧問史東。美聯社 分享 facebook

川普前任競選顧問史東(Roger Stone)涉嫌對國會調查人員說謊、干擾政人、妨礙司法等罪名而遭起訴，兩周前還被聯邦法院法官下達不得對外發言的封口令。不過，66歲的史東周末期間卻照常在Instagram發文，一張有著史東肖像的圖片上，打著「誰陷害了史東」的紅字標題。CNBC新聞台報導，特別檢察官穆勒(Robert Mueller)4日已經提供史東在Instagram發文顯然觸犯封口令規定的證據給聯邦法院法官。

史東曾在Instagram發表聯邦法院法官艾美‧傑克森(Amy Berman Jackson)肖像與步槍狙擊鏡十字瞄準線合成的圖檔，結果在今年2月底遭到傑克森封口令，禁止他針對穆勒調查小組發表任何談話。史東曾在出庭時表示，這張合成圖片是「非常嚴重且愚蠢的錯誤」，還說「我為自己的愚昧深感抱歉。」

在今年2月21日的庭訊中，傑克森對史東說道：「今天，我願意再給你一次機會。這不是棒球，你不會有第三次機會的。」

目前以25萬美元交保在外的史東，如果被傑克森裁定觸犯封口令，下場可能是坐牢，不得交保。

史東周末期間在Instagram發表了「誰陷害了史東」圖檔之後，3日已經悄悄移除，但不少網友與媒體已經截圖存證。史東同時在Instagram發表了呼籲民眾捐款贊助他打官司費用的聲明表示：「我一定要證明我是清白的，但我需要大家幫忙。」他也寫道：「我向來都是力挺川普的，大家會挺我嗎？」