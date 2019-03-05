影／阿拉巴馬連環龍捲風23死 川普：提供頂級救災待遇

2019-03-05 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國東南部各州3日遭遇連環龍捲風侵襲，其中又以阿拉巴馬州李郡（Lee County）災情最為慘重，至少23人喪生，其中還包含3名兒童。美國總統川普4日特上推特表示，已親自指示聯邦緊急事務管理署（FEMA）給予最頂級支援。

根據《CNN》報導，阿拉巴馬和喬治亞州3日下午突然出現數十個龍捲風，阿拉巴馬州李郡更在1小時內遭到2個龍捲風連續侵襲，其中之一的風速估計達每小時274公里，強度已達次高的改進型藤田級數4（EF-4），足以完全摧毀結構完整的建築，車輛也會被直接吹飛。

災後空拍畫面更能清楚看到大自然威力：龍捲風所經之處就只剩下斷垣殘壁，樹木一分為二，道路滿目瘡痍。電線桿被折斷，估計有超過2萬5千戶停電，堪稱「災難性」損害。由於大量住家和商家被夷為平地，也讓持續進行的救援行動可能變得更為困難，有關單位已警告死亡人數恐進一步攀升。

「搜救的挑戰之處在於，民宅所在位置殘骸瓦礫實在太多了。」李郡警長瓊斯（Jay Jones）告訴《CNN》：「就我記憶所及，這是看過最多的一次。」

阿拉巴馬州州長艾維（Kay Ivey）已誓言重振災情慘重的李郡，同時致電美國總統川普求援。川普4日表示，已直接指示FEMA，向「偉大的阿拉巴馬州」與受災戶提供最頂級（A+）支援，還強調會百分之百與災民同在。

阿拉巴馬州一直是共和黨鐵票倉，從總統初選開始就鼎力支持川普，而川普似乎也不太掩飾他在救災有大小眼，因此再度引來批評。《華盛頓郵報》就指出，在加州與波多黎各同樣遭受嚴重天災襲擊，川普不但沒有先開口提救援，反而威脅削減聯邦救災經費，還頻頻與當地政府爆發口水戰。