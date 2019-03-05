全球暖化釀禍 加州野火恐年年來

2019-03-05 18:05 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



還記得去年恐怖的加州野火嗎？研究指出，氣候變遷等因素將導致這種規模的野火每年來一次！美、德科學家過去300年內追蹤野火成因，提出洋流與冬季降雨量能推估野火發生。然而，因氣候變遷、全球暖化及人為強行遏止火災等因素，使更多的乾燥木材易成為助燃物，未來加州大火等級的野火恐成「每年都發生的夢靨」！

根據《英國廣播公司》報導，過去300年間，美、德科學家追蹤野火成因有成，甚至能做出預測系統，他們提出，野火成因與冬季降雨量、北太平洋洋流位置密不可分。

無論乾溼都起火

然而，《美國國家科學院刊》5日提出最新百年的研究報告，全球暖化成為推翻這些系統的「元兇」，「潮濕的冬季確保隔年野火火勢不會太猛」的推論已失精準。1904年以來，全球暖化導致環境溫度升高，增加易燃程度，讓冬季不管乾還濕，隔年的溫度都一定會達到野火生成的標準，高機率變成「一年一大火」。

德國科學家更指出，發生野火是一件再自然不過的事，火災在自然界中扮演著規律性的角色，可說是森林自我生長的過程。但人類會因開發森林，而強行遏止火災的發生，導致植被大量累積（因為沒被燒掉）；再加上春、夏季氣溫上升，產生大量的乾燥木柴成了野火助燃物。

而且，都市擴張也可能增加野火的殺傷力，搭配強風與熱浪，讓美國西部大地成高危險群。據《Insurance日誌》報導，舉美國為例，西部地區約有700多萬戶家庭位在野火易發區域，比起1940年僅60多萬戶超出10倍，環境科學家更擔憂地說，預計在2050年之前，加州會有高達120萬戶都位於野火易發區域。

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