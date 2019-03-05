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川金破局？美朝無協議不是世界末日

準備彈劾？民主黨鋪天蓋地查川普

2019-03-05 16:29世界日報 編譯黃秀媛／綜合4日電

國會民主黨4日對川普總統發動鋪天蓋地的新調查，向81個川普圈內人和有關單位索取文件，調查川普在白宮、競選組織和家族企業是否涉及妨礙司法、貪腐和濫用職權；這些調查確證可能成為彈劾川普依據，並在2020年大選不利川普連任。

紐約時報報導，眾院司法委員會民主黨籍主席納德勒(Jerrold Nadler)向川普的家人、政治親信和有關實體發出措辭強硬的信函，向他們索取與川普各種行事不當傳聞有關的文件。

民主黨的名單涵蓋川普生活各個層面，包括他的兩個兒子、女婿庫許納、川普集團長期財務長、川普原來的軍師巴農、川普其他的親信和助理、前司法部長塞辛斯，以及全國步槍協會(NRA)等組織。

這是民主黨今年1月控制眾院後，對川普發動的企圖心最強烈的攻勢，納德勒宣稱這是為了建立「公共紀錄」。

「過去幾個月，川普總統幾乎每天都在攻擊我們的基本司法、道德、憲法統治和規範，卻一直逃避責任。」納德勒說，「調查這些對法治的威脅是國會的責任。」

川普把這些調查斥為「政治騙局」和「尋找罪行」的徒勞之舉，可是宣稱他會與調查作業合作，「我隨時與每一個人合作。」

但是，他後來推文宣稱，民主黨用新的方法，調查他任何可能不當作為的做法，「都不會奏效。」

眾院另外三個委員會也索取川普與俄國總統普亭當面和電話私下交談的資料。眾院情報、外交和監督等三個委員會在發給白宮和國務院的信函中，也要求對川普與普亭會談的傳譯員問話，國務院已保證與這些委員會合作。

納德勒的調查包括川普的生意往來、可能的妨礙司法、與俄國勾結、違反競選財務法、違法禁止接受外國金錢的憲法規定等問題。

調查範圍如此廣泛，似乎是在為彈劾川普做準備；不過，雖然民主黨自由派摩拳擦掌，納德勒和眾院議長波洛西等民主黨國會領袖卻主張穩紮穩打。

民主黨的策略，顯然有意透過監督要求，使川普及其身邊的人受到公共審判，同時把彈劾當成備而不用的威脅。

眾院司法委員會共和黨資深委員柯林斯，批評納達勒「狂妄的未審先判總統妨礙司法」，現在又尋求證據支持他的結論。

他還說：「我們甚至還不知道獨立檢察官穆勒的報告會說什麼，可是民主黨已急著準備後手。」

川普民主黨國務院

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