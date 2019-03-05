遭美封殺反撲 華為決告川普政府違憲：未審即罰特定團體

2019-03-05 16:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 李京倫 ╱綜合4日電



總部在德州的中國電信大廠華為預定7日提控，指美國政府禁用華為產品之舉，違反美國憲法。圖為華為日前在西班牙的全球行動通訊大會(MWC)上推出新產品。 (美聯社) 分享 facebook 「紐約時報」4日報導，中國電信大廠華為(Huawei)技術公司準備本周稍晚在德州東區聯邦地區法院控告美國政府，因為美國政府禁止聯邦機構使用華為產品，華為可能主張這項禁令不經審判就懲罰特定團體，違背美國憲法。路透報導，華為將於7日宣布控告美國政府的詳細內容。

「紐時」引述兩名知情人士透露，華為擬質疑美國國會去年通過的「國防授權法」(NDAA)其中一條，這項條款禁止聯邦行政機構使用華為和中國另一家公司中興通訊的電信設備，華為很可能主張，這項條款相當於「褫奪公民權法」，即不經司法審判就懲罰特定人士或團體的法律條例。美國憲法禁止國會通過這類法案。

報導說，華為此舉可能意在迫使美國政府更公開陳述反對華為的理由，這是華為抵禦美國帶頭封殺行動的一環。華為高層先前已強烈譴責美國封殺，並進行多項新行銷活動，以修補華為在消費者心目中的形象。

報導指出，華為案在許多方面與俄國網路安全公司「卡巴斯基實驗室」案相呼應。兩年前，美國官方開始表態說，擔心卡巴斯基軟體被俄國當局用來蒐集情報，卡巴斯基否認指控。不過在2017年9月，美國國土安全部命令聯邦機構開始將該公司產品從政府系統中移除，美國國會接著將這個禁令寫入「國防授權法」。

卡巴斯基提出兩起訴訟，尋求推翻禁令。卡巴斯基主張，這項禁令等同於褫奪公民權法案。2018年5月，哥倫比亞特區地區法院駁回卡巴斯基提出的兩起訴訟，法官認定，國會將禁令寫入法律，是為了保護政府電腦網路不受俄國侵擾，卡巴斯基對美國政府銷售額只占卡巴斯基全球銷售額一小部分，禁令對該公司衝擊不大。

數月後，上訴法院維持原判，法官認定，禁用卡巴斯基產品「是預防措施，不是懲罰」。判決書寫道：「鑑於卡巴斯基產品損害聯邦系統的可能性不低，侵擾造成傷害的範圍可能不小，國會決定從聯邦網路移除卡巴斯基產品是合理且理智的反應。」

華為美國總部設在德州普萊諾市，是德州東區聯邦地區法院轄區。

路透報導，華為4日不願回應準備控告美國政府的報導，但邀請路透及其他國際媒體記者7日到華為深圳總部參加記者會。消息人士說，屆時華為將宣布控告美國政府詳情。