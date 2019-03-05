龐培歐不尋常訪農業州愛阿華 稱美中貿易談判將達協議

美國國務卿龐培歐4日在愛阿華州，向年輕農夫說明川普總統對中國的關稅貿易作法。 (美聯社) 分享 facebook 國務卿龐培歐4日不尋常地訪問農業州愛阿華，告訴因貿易戰受害的農民，美中貿易談判可能達成協議，對美國生產者和中國消費者都有利。他說：「我了解農場主，他們既希望成功，也關愛下一代。」

龐培歐在美國駐中國大使、前愛阿華州長布蘭斯塔德(Terry Branstad)陪同下，在一所高中和一群年輕農民及200名愛州農業局成員會談，也參觀了杜邦企業的設施。這些年輕農民屬於愛州的「第摩因未來美國農民」(Des Moines Future Farmers of America)團體。

他向愛州農業界解釋為什麼美國必須和中國打貿易戰：中國對美國產品徵收「保護政策」的關稅，又偷竊美國的科技。美國辛苦打這場仗，就是為了美國能夠公平、相對地賣出它的產品。

他說，背後的理念很簡單：你不抽我關稅，我也不抽你關稅。

他相信，是有解決辦法的，「很快地，對美國生產者和中國消費者有利」的解決方案就會出現。

他說，中國是美國大豆的最大買主，到2007年為止，也是穀類最大買主、棉花的第二大買主、奶酪品的第三大買主、其他農產品前五大買主。

前州長、現任美國駐中國大使布蘭斯塔德對這些年輕農民說，他相信與中國的談判很快會有結果，「愛州農民看事情放長遠，我相信大家希望能有長遠和永久的事，而不是短期的事」。他相信美中貿易談判有進展，「很快就會達成協議。」

龐培歐在啟程前表示，愛阿華州的農場主還有一個月左右就要開始播種，他希望貿易談判很快結束，雙方的貿易戰在播種前停止。

本人曾是農業大州、堪薩斯州前國會議員的龐培歐說，農業部門是高科技產業，我們在貿易談判中有責任保護美國農業領域的智慧產權。

龐培歐承認，因為玉米、大豆和豬肉等產品的價格下跌而利益受損的美國農場主，在與中國的貿易戰中又受到進一步傷害。愛阿華州立大學表示，與中國、墨西哥和歐盟的貿易戰，使愛州面臨20億元損失。

聯邦農業部提供120億元的緊急農業援助，可為受到貿易糾紛影響的大豆和玉米種植商及豬隻養殖場提供96億元補貼。

龐培歐表示，早在貿易糾紛開始前，美國農場主就深受非關稅貿易壁壘的傷害，但他表示，相信美國與墨西哥和加拿大簽署的新貿易協定，將會得到國會批准。