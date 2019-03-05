全方位調查川普 民主黨目標確立

2019-03-05 15:50 台灣醒報 記者劉屏╱台北報導



美國聯邦眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）星期一宣布開始全方位調查川普總統，納氏一口氣發函60多人，希望盡可能了解川普是否有行為不檢之處。納德勒此舉被視為是彈劾川普的第一步，已有其他委員會加入一道。

《CNN》報導，民主黨籍的納德勒告訴新聞界，截至目前為止，並沒有證據顯示川普應受彈劾；委員會要做的是說服美國民眾「應該啟動各項調查」。去年期中選舉，民主黨成為眾議院多數黨，即不斷有成員主張要彈劾川普。

廣泛約談

納德勒的60多位受信人，涵蓋面很廣，包括川普政府官員、企業界人士、2016年大選時的競選團隊等，其中有川普長子小唐納、川普集團財務長魏索柏格（Allen Weisselberg）。信中提出的問題也非常廣泛，包含川普是否妨害司法、給色情明星的封口費、與俄羅斯之間的來往等。

司法委員會的調查工作可能須與另外6至8個委員會合作，接下來很長時間，川普將一直處於這種「審判」當中。審判的項目包括是否濫用職權、妨害司法、利益衝突、洗錢等等。

司法委員會的民主黨成員了解，這樣大規模、全方位調查，與其說是司法程序，不如說是單純的政治目的。忙到最後，未必真能查出川普有什麼重大違失，但可以對川普及共和黨造成諸多困擾及重大壓力。

政治目的掛帥

美國上一次通過彈劾案是在1998年，當時柯林頓總統與白宮實習生魯文斯基之間有不當來往。但最終參議院並沒有達到2/3多數，所以柯林頓平安坐滿任期。反倒是當時力主彈劾的若干共和黨議員在競選連任時遭到選民「懲罰」。

目前最可能讓川普下台的，莫過於他在競選期間與俄羅斯之間是否有勾結，即現在通稱的「通俄門」。過去一年半，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）全力偵辦此案，唯至今尚未有證據顯示川普涉案。川普前私人律師柯恩（Michael Cohen）上周在國會聽證會上把川普罵得一無是處，但柯恩卻也明白表示沒有證據顯示川普涉及通俄門。

民眾寬容通俄門

美國的民意如何看待川普與「通俄門」案，有幾個民調數字可以參考。一個是對穆勒的滿意度從一年多前的48%降至現在的43%，不滿意度則從36%上升至40%。至於川普該不該被彈劾、甚至下台，一年多前回答「是」的占47%，現在降至43%。

盡管民調數字如此，納德勒、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）女士、以及國會裡的民主黨要角都堅持一定要開始彈劾的程序，理由是「依據美國憲法，行政部門須受立法部門監督」，所以國會展開彈劾是責無旁貸。

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