代理司法部長任內爭議多 惠特克低調離職

2019-03-05 15:53 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合4日電



任內爭議不斷的司法部代理部長惠特克，2日低調離開司法部。美聯社 分享 facebook

任內爭議不斷的司法部代理部長惠特克(Matthew Whitaker)，2日低調離開司法部；而司法部長巴維理(William Barr)表示，不會迴避監督通俄案特檢調查；此外，聯邦住宅與都市發展部(HUD)部長卡森(Ben Carson)也有意離職。

司法部發言人庫佩克(Kerri Kupec)說，惠特克在司法部的最後一天是2日。

惠特克去年11月在川普總統開除前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)後代理部長職，塞辛斯自我迴避通俄調查，惹怒共和黨；巴維理上月就任部長後，惠特克轉作司法部長辦公室顧問。

民主黨譴責惠特克過去批評通俄調查的言論，眾院司法委員會主席則指惠特克上月作證時，無法清楚交代他與白宮的關係；對此，惠特克同意再次出席聽證說明。

惠特克離開後，巴維理接受資深官箴官員的建議，不會迴避監督通俄調查；庫佩克說，巴維理已決定不迴避。

部分民主黨人呼籲巴維理迴避調查，指他去年6月寫備忘錄給司法部和白宮，批評特檢調查川普妨礙司法一事。

巴維理的理念支持行政機構，拒絕公開特檢穆勒(Robert Mueller)的報告和調查結論。

多家媒體上月報導，穆勒準備成交最終報告給巴維理，讓巴維理決定要對眾院公開多少內容。

另外，卡森4日接受保守派媒體「新聞極限電視台」(Newsmax TV)訪問時說：「我肯定會做完這個任期，我有興趣回到私人機構，因為在那裡可能會更有影響力。」

卡森擔任HUD部長兩年來，對抗民權機構並暫停前總統歐巴馬時期的法規，力抗住宅隔離與歧視。