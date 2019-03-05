民主黨出手！要求川普與普亭會談傳譯員作證

2019-03-05 16:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合4日電



國會眾院民主黨準備追殺川普總統的諸多法律問題。其中之一要追究川普總統與俄國總統普亭的密談與電話紀錄。圖為川普總統與普亭總統2018年7月兩人在芬蘭密談。 美聯社 分享 facebook 眾院三個委員會的民主黨領袖，4日聯手要求白宮提供川普總統與俄羅斯總統普亭交談的細節，甚至要求居間的傳譯到國會作證並備詢；有報導表示，這些只有川普、普亭與兩位傳譯在場的資料，已被銷毀或藏起來。

眾院情報、外交和監督等委員會的主席要求索取川普與普亭交談內容的資料、與這些交談有關的任何筆記或文件，以及川普或他的任何屬下是否隱瞞或歪曲這些交談內容。

他們也要求政府指出任何可能曾參加、在場，或「以任何方式聽到」川普與普亭當面或電話交談的人，包括語言專家和傳譯員，並讓這些人接受國會質詢。

強迫傳譯員向國會作證極不尋常，可是川普與普亭不尋常的神祕兮兮交談，引發國會的疑慮與要求；川普一直拒絕透露，他與普亭私下談些什麼。

這三個委員會主席警告白宮代理幕僚長穆瓦尼，摧毀、操弄或拒絕提供這些文件，將「直接違反」規定總統和其他官員必須保存這些材料的聯邦法。

他們發表聲明說：「根據媒體報導，川普總統似乎屢次採取步驟，向其他政府官員、國會和美國人民隱瞞他與普亭的連絡細節。」

川普去年在赫爾辛基與普亭首次正式峰會，即嚴重違反標準外交措施，摒退高級助理與普亭會談兩個小時，只留下國務院傳譯員葛洛斯(Marina Gross)，使他與普亭的關係更加受到質疑。

民主黨眾議員去年曾試圖迫使葛洛斯為此出席作證，可是沒有成功。

上述委員會主席說，他們上月21日就致函穆瓦尼，要求提供川普是否摧毀有關紀錄，如果沒有，這些紀錄現在哪裡的「基本資料」。

他們說：「白宮沒有對我們的詢問做任何反應。因此我們現在擴大調查。」

委員會主席指出，媒體報導川普至少有一次與普亭會談後，拿走傳譯員的筆記，並指示譯員不要與美國官員討論會談內容。

他們說，這些傳聞如果確有其事，會造成深遠的反情報和外交政策問題；川普的做法，可能破壞國務院發展和執行外交政策，以促進國家利益的能力，並可能違反聯邦紀錄保存法。

除了要求白宮提供有關人員，他們也要求白宮交出各種「完整和未經刪塗的」文件副本，包括與雙普會有關的任何文件、兩人之間的書信往來，以及白宮人員對保留川普與外國領袖會面文件獲得的任何指示。

川普當選總統以來與普亭會面過五次，普亭去年表示他們也「經常」通電話。