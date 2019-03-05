民主黨不急著「彈劾」川普 怕落人口實

2019-03-05 17:00 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



民主黨國會議員4日啟動對川普總統的「濫權」調查，如此「進可攻，退可守」的一招，未來牽涉範圍可以加深加廣，要求川普政府、家族以及房地產事業王國，統統必須配合調查，交出相關資料；面對山雨欲來的政治威脅，川普3日極力為己辯護，只不過川普前任私人律師柯恩(Michael Cohen)上周國會作證，已經讓川普處於劣勢，特別檢察官穆勒(Robert Mueller)的「通俄案」調查即將結案，同樣對川普形成壓力。

川普3日晚間在推特發文寫道：「瘋狂民主黨人專門讓總統難堪，已經到了我們國家的歷史最高點。同樣的，如今主流媒體惡毒致極而且腐敗不已，從來也沒有任何總統必須如此忍耐這些，何況是上任頭兩年做得最成功的總統。」

眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)3日即表示，國會對川普的調查案情可能升高。未來如果國會要啟動對川普的彈劾程序，納德勒將是領頭關鍵人物。

納德勒4日對與川普有關的81個組織、機構和個人要求索取資料，其中包括司法部、白宮以及川普集團(Trump Organization)。

納德勒3日接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)新聞節目專訪時即表示，這些資料將用來向美國人民證明「妨礙司法、貪污以及濫權的具體事證」。

至於是否彈劾川普，納德勒說法則與眾院民主黨團一致，表明「彈劾」是未來一條長遠的路。

政治觀察家指出，民主黨方面為是否彈劾川普如此定調，顯然是為了避免落人口實，遭到共和黨方面批評民主黨早就抱定要把川普踢下台的決心。

穆勒調查與國會壓力，讓川普近來難掩受到壓力的跡象，周末期間便頻頻回擊。

川普3日在推文中寫道：「我是一個清白的人，卻被某些非常糟糕、充滿衝突而且腐敗的人們百般迫害，這種獵巫行動是非法的，從一開始就不應該不能被允許展開，理由都只是因為我贏得大選！」