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否決緊急狀態令 「參院已足夠票數」 川普仍可否決

2019-03-05 17:02世界日報 編譯黃秀媛╱綜合4日電

參院多數黨領袖麥康諾4日承認，雖然參院由共和黨控制，但已擁有足夠票數，能夠反對川普總統透過宣布緊急狀態，在美墨邊界築牆的舉動，但川普仍會針對這項國會通過的決議案，動用否決權。

民主黨控制的眾院上周以245票對182票通過反對議案，有13名共和黨眾議員倒戈加入民主黨的行列；參院可望下周就這項提案進行表決，一旦通過將提交白宮。

麥康諾說，川普可能動用否決權，而且國會可能無法予以推翻。

國會兩院必須分別以三分之二多數通過，才能推翻總統的否決，而這是很難跨越的門檻；如果國會無法因此制衡總統，下一步就得看法院對相關控告的判決。

麥康諾在肯塔基家鄉發表談話前，同鄉的共和黨聯邦參議員保羅公開聲明，不支持白宮宣布緊急狀態。

共和黨在參院擁有53對47席多數，可是連保羅在內已有四名共和黨參議員表態反對川普宣布緊急狀態，使反對派掌握半過數的51票。

其他一些共和黨議員雖未宣布投票反對川普，可對川普的做法深表關切，認為這是公然企圖擴大行政權。

保羅說，他與同僚交談，發現至少有10名共和黨參議員準備倒戈。

川普宣布緊急狀態，是為了繞過國會，從政府其他部門挪用幾十億元在美墨邊界築牆。

曾就各種議題與川普密切合作的麥康諾，承認他曾建議川普不要宣布緊急狀態，而且他擔心川普這樣做會創下先例，讓未來的民主黨總統有樣學樣，對氣候變遷、健保或槍枝管制等問題繞過國會宣布全國緊急狀態。

許多國會議員認為，川普這種做法踐踏憲法賦予國會的控制開支權力。

「我不能投票讓總統有權力動用國會沒有撥出的錢。」保羅上周末在肯塔基州的共和黨餐會說，「我們可能希望有更多錢加強邊界安全，可是國會沒有授權。如果我們拿走這種制衡將很危險。」

川普共和黨民主黨

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