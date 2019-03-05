狂打通俄調查 川普支持率不降反升

2019-03-05 17:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合4日電



儘管川普總統在通俄案調查面臨愈來愈多危機，兩項民調卻顯示他的支持度持續回升，其中一項甚至達到半年來新高，惟川普選情的變數仍大。

隨著2020年大選的前哨戰逼近，有2016年大選關鍵州的民主黨選民擔心，若國會民主黨人過分操作特別檢察官穆勒將公開的通俄案調查結果，恐怕將反倒幫助川普明年順利連任。

「今日美國報」報導，繼「華爾街日報」與國家廣播公司新聞網(NBC News)於4日發表，川普支持率回到46%後，民調機構RealClearPolitics也在當天發布，川普在登記選民的平均支持率回升至44.4%，創下過去半年來新高，並逼進他在兩年前剛上任時的最高紀錄46%。

從正面角度來看，儘管聯邦政府從去年耶誕節假期前開始關門35天，使大多數選民責難川普，並反對他宣布國家緊急狀況以繞過國會取得邊牆經費，他的民意支持度依然回升。

從負面角度來看，川普仍有弱點，因為根據「華爾街日報」民調，有41%登記選民打算投給川普，但有48%表示，將投給任何一位民主黨提名的總統候選人。

反觀在歐巴馬總統第一任任期的大約這個時間點，45%受訪者表示將投給歐巴馬，僅有40%選民則支持任何共和黨人選。

不僅如此，川普的民意不支持度仍高達52％，雖然已低於去年12月的54%。

另外路透報導，國會民主黨人對於特別檢察官穆勒將公布的通俄案報告磨刀霍霍，準備趁此機會好好修理川普，但有2016年大選關鍵州的民主黨選民擔心，民主黨人這麼做可能適得其反。

在威斯康辛州西南部經營空調生意的41歲選民諾維基(Aric Nowicki)說：「他們肯定有把這件事過於誇大而做過頭的風險，如果他們把這份報告搞過頭，最後可能幫了川普一把。」

報導指出，穆勒報告乍看之下像是民主黨人的大禮，但多位兩黨策士與獨立分析師認為，民主黨人與其一頭熱要彈劾川普，不如好好想想如何更巧妙地運用通俄案報告。