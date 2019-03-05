波士頓華埠旁擬開大麻店 中華公所籲反對

2019-03-05 16:12 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ／麻州報導



一家大麻店擬在波士頓華埠附近253號天滿街(253 Tremont St.)開店；波士頓市府將於5日(周二)下午6時在波士頓公園里維爾酒店(Revere Hotel Boston Common)舉辦公聽會；紐英崙中華公所秘書處3日發信呼籲社區參與簽署反對信。

信中稱，該大麻店選址「非常不合適」，「肯定會將對臨近造成極壞影響。」

信中稱，該地段靠近天滿村和公路村等住宅區，南灣公寓和君子樓等老年公寓，以及昆士小學、王氏青年會、兒童遊樂場和托兒所等。

此信指出，在天滿街開店會加劇大麻氾濫問題，致社區遊民聚集、煙味瀰漫，使青少年接觸到大麻或其使用者；同時還會惡化本地現有毒品問題；目前天滿街至波士頓公園區域已常有毒品活動，天滿街南端的昆士小學戶外操場和附近兒童遊樂公園常有毒品使用者徘徊，或棄置注射針頭。

信中還提及大麻店開門會帶來交通堵塞問題，舉例麻州首批開放的大麻店導致Leicester鎮召開緊急會議解決安全問題；而布魯克萊鎮大麻店營業時都需兩名警察指揮交通。當前253號天滿街「Locus」樓附近已經有數間夜總會和戲劇院，停車困難，常有違規停車造成交通堵塞，因而信中稱，「開設大麻店只會令情況更加惡化。」

中華公所主席陳家驊在公開信中提醒還有另一家大麻店有意在天滿街開店。他受訪表示，華埠是個青少年活躍的社區，有兩個公立學校和四個課後活動機構，娛樂大麻應該遠離華埠；他說，華埠地區已經有很多毒品問題，而大麻店或許應該考慮到畢肯丘(Beacon Hill)或後灣(Back Bay)地區開店。

5日晚公聽會民眾可到場提問和發表意見。查詢或評論可洽波士頓市長華埠聯絡員徐丹晨，郵件地址danchen.xu@boston.gov。