美布魯克林錘殺案開庭 兇手精神鑒定正常

2019-03-05 16:10 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ／紐約報導



布碌崙(布魯克林)羊頭灣海港城錘殺案於4日在布魯克林刑事法庭開庭，嫌犯馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)經過一個月治療後， 被認定精神正常可接受庭審，但辯護律師堅持自行聘請專家再進行一次精神鑒定，並認為嫌犯在案發時並不清楚自己的行為，仇恨犯罪的指控不適合。

備受矚目的錘殺案於4日上午開庭，當日34歲的白人兇手馬湯諾維奇首次出庭接受審問；他穿著橘色囚服，雙手被手銬反銬在身後，兩名高大的庭警守候在左右，確保他不會再次做出任何瘋狂舉動。

經過近一個多月在醫院的治療，馬湯諾維奇和一個多月前被捕時相比，明顯發胖，眼神也不再嚴重呆滯，但是臉上仍舊看不出任何後悔的神情。

在法官Danny Chun簡單回顧案情後，宣布此前對馬湯諾維奇進行的精神鑒定結果，表示其精神正常可以接受庭審；但是辯護律師曼德瑞(Edward Mandery)卻表示，因他此前並未收到該鑒定結果，無法確定這份鑒定結果是否公平；希望法官允許他再聘請其他專業人士，對馬湯諾維奇型進行一次精神鑒定。

Danny Chun同意曼德瑞的請求，宣布將庭審延期至3月27日。

曼德瑞在庭外解釋說，這份精神鑒定僅僅證明馬湯諾維奇現在情況穩定，可以接受庭審；但這是在他接受了近一個多月治療後的鑒定結果，並不能證明他在案發時精神是正常的。

對於馬湯諾維奇遭到仇恨犯罪的指控，曼德瑞表示不接受；他說「如果你不健康，沒有能力正確思考，甚至不能理解自己在做什麼，那你怎麼能說有人是在種族的基礎上去行動呢？」

布魯克林錘殺案發生在1月15日下午5時左右，當時馬湯諾維奇進入位於布魯克林羊頭灣的海港城自助餐廳，突然拿出鐵錘攻擊店內三名華裔工作人員，分別是34歲的潘富暉、50歲的潘止武，以及60歲的伍燦強，導致三人相繼死亡。

馬湯諾維奇在案發後很快被捕，現被控包括三項一級謀殺罪、六項二級謀殺的仇恨犯罪、六項二級謀殺、二級蓄意謀殺、四級非法持有武器、兩項二級攻擊和兩項三級攻擊罪名，共21項罪名。