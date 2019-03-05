前中國外交官涉人口走私案 5日開庭

2019-03-05 16:02 世界日報 記者 世界日報 記者 和釗宇 ／紐約報導



前中國外交官鍾丹(Daniel Zhong，音譯)涉嫌通過辦理外交簽證，將大批中國工人帶來美國做奴工，2016年11月被捕並被控共謀強迫勞工罪關押至今；本案4日在紐約東區聯邦法院進行陪審團遴選，法官唐納利(Ann Donnelly)表示，今(5)日將進行開庭陳詞，庭審預計持續四周。

由於天氣原因，原定4日上午9時30分的開庭時間推遲了一小時；隨後鍾丹被帶上庭，他身穿灰色西服，體態發福；30餘名候選陪審團成員依次入內，由唐納利介紹遴選規則和法庭紀律。

遴選的標準主要考量候選陪審團者的背景是否可能對該案判斷偏頗，因此遴選問題包含中國相關因素，例如「是否會講中文」、「自己和親友是否和中國政府有聯繫」、「親友是否曾在外交部門工作或有外派經歷」、「是否有親朋好友通過非移民簽證進入美國並最終取得合法身分」等。

最終，法官在和控辯雙方律師交流後，確定了18人的陪審團名單；30餘名候選陪審團成員中有四名華裔，但此四人均未入選。

根據法庭文件，48歲的鍾丹於2001至2007年在中國駐紐約總領事館、中國駐美大使館任職期間，與同事王嵐東共同經營一家中國建築公司的美國分公司，招募中國籍工人並幫助其申請本應是給予外交人員的A2和G2簽證，將工人送往長島和皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)裝修私人豪宅。

起訴書顯示，鍾丹和王嵐東使用各種手段威脅和逼迫中國工人在美工作；為防止工人逃跑，鍾丹和王嵐沒收工人的護照，若工人不從命，就會面臨中國房產被沒收、無法取巨額押金的威脅。

這些工人每月只獲得1180元的收入，來美前還要繳納2萬2000元的押金；生活的環境也異常惡劣，期間不斷有工人請求回到中國但都被拒絕。