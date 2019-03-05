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川金破局？美朝無協議不是世界末日

馬州「庇護」法案捲土重來 正反交鋒再現

2019-03-05 16:22世界日報 記者羅曉媛／馬州報導

備受爭議的馬州「庇護」法案今年再戰，州議會民主黨近日新提三法案：禁止執法人員詢問移民身分，禁止懲教所或警方羈押超過既定時間或通知聯邦移民執法官員，同時學校、醫院要出台政策限制在地移民執法；消息一出，又遭部分馬州華人、警察及懲教所等部門和機構代表反對。

川普總統上任以來加強聯邦移民及海關執法局(ICE)執法，「庇護」政策立即成為全美各社區熱議話題，馬州州議會民主黨2017年開始，每年提「庇護」法案，但飽受爭議，也在蒙郡、哈維郡、喬治王子郡等華人聚居區引起強烈反彈，提案兩度因反對聲過大流產。

今年民主黨再提三項法案，儘管提案者認為這是防止種族偵防(racial profiling)、過度執法，並確保公共安全的必要法案，而非庇護法案，但在部分華人和其他反對者眼中，仍是保護無證移民的庇護案，不僅對合法移民不公平，也給當地學校、治安等各方面造成壓力和隱患。

三項法案的參議會版本上周已陸續在參議會司法委員會聽證。SB718主禁止政府執法人員(除某些特定條件)詢問個人或其親屬、熟人的移民或公民身分；因此受到移民執法的個人還可發起訴訟，並讓政府支付律師費、法庭費；SB817禁止懲戒所等工作人員拘留個人超過既定時間，或就相關信息通知聯邦移民當局，同時禁止警察詢問相關信息；SB599要求各郡公校教委、高等院校和醫院在最大限度符合聯邦及州法的基礎上，於2020年7月1日之前，制定政策限制在地的移民執法。

除了每年都積極組織民眾作證反對的華人組織馬里蘭華裔聯盟(MD-CAN)、蒙郡亞裔共和黨聯盟(MCGOP-AAA)及其他非華人組織，亦有像哈福德郡警長蓋勒(Jeff Gahler)、馬里蘭共安全及懲教服務(Maryland Department of Public Safety and Correctional Services)執行主任葛因斯-強森(Patricia Goins-Johnson)這類政府部門代表出席表達反對。

MD-CAN負責人李振亞說，今年是把原先的庇護法案拆成小法案，單獨看每項法案只是一點內容，但加起來還是很全面的庇護法案。違反移民法也是違反法律，不該推崇選擇性遵守或不遵守法律；作為納稅人，希望聯邦與地方政府合作，而不是設置障礙阻撓執法，為公共安全帶來隱患；同時，大部分無證移民不繳稅，最多是購物，但很多占用急診室、公立學校等社會福利與資源。

SB817的共同提案人李鳳遷受訪表示，這些提案並非庇護法案，與移民政策無關，主要是保障民權、防止聯邦過度執法；提案旨在讓地方執法更專注解決搶劫、謀殺等治安問題，這不是阻礙聯邦執法，只是不允許他們僅因外表看起來像無證移民就執法；此外，華人社區不少人是犯罪受害者或目標，但擔心身分而不敢報警，提案有助改善移民社區與執法機構的關係，共建更安全和諧的社區。

三項參議會法案均有對應的眾議會版本，5日在眾議會司法委員會一起聽證，之後再結合公眾意見決定是否進一步投票。

移民民主黨警察

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