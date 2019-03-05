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川金破局？美朝無協議不是世界末日

華人陳建生案 陪審團建議被告刑期30年

2019-03-05 16:21世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

陪審團經兩日審議，終定被告克倫威爾(左)二級謀殺罪成立。本報檔案照
陪審團經兩日審議，終定被告克倫威爾(左)二級謀殺罪成立。本報檔案照
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維州契沙比克(Chesapeake)華人陳建生抓「精靈」遭保安槍殺一案，歷經兩周的陪審團篩選、檢辯攻防，陪審團裁定被告克倫威爾(Johnathan Cromwell)的二級謀殺及使用武器殺人的罪名成立，建議刑期30年，法官訂6月24日宣判。目前尚不知被告是否將上訴。

經過一周檢辯交鋒，陪審團上周五認定克倫威爾上述罪名成立，4日建議分別判刑27年和3年。陳建生的女兒當日在庭上表示，此案讓全家人突遭變故，生活發生巨大變化，自己整天以淚洗面；陳的姪子也說，案發後都無法再直視精靈寶可夢這個遊戲，睹物思人。

陳案發生至今，一直備受當地華人社區關注，他們不僅向民選官員陳情、要求該案獲得公正調查，還自發組織華人到場聽審，為陳家聲援打氣；聽聞被告二級謀殺罪名成立，他們也欣慰正義得到伸張。

本案從上月21日開始聽審；檢方援引現場證據及陳建生中槍位置指控克倫威爾謀殺，辯方則試圖證明陳建生當晚擅闖早先已被禁入的區域，擔心被捕才開車撞人，辯護克倫威爾是出於自衛開槍。

60歲的福建移民陳建生於2017年1月26日晚11時，在契沙比克River Walk的自家住宅社區玩「精靈寶可夢」(Pokemon Go)，遭23歲的保安克倫威爾槍殺；克倫威爾被控一級謀殺及使用槍械(firearm in use)的重罪。

寶可夢福建華盛頓

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