查川普濫權 美眾院「全面啟動」

2019-03-05 00:49 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韻涵 ／綜合報導



美國眾議院正積極調查川普的濫權行為。圖為美國總統川普二日在馬里蘭州保守派政治行動大會上擁抱美國國旗。（路透資料照片） 分享 facebook

美國眾議院司法委員會已針對美國總統川普被指濫用權力、干預司法展開調查，要求六十多人提供資料。

華盛頓郵報報導，民主黨籍的司法委員會主席納德勒受訪時說，委員會已要求川普長子小唐納、川普集團財務長魏索柏格等逾六十名相關人士提供資料，調查川普是否干預司法、貪腐且濫用權力。

納德勒指川普干預司法：「川普說了一千一百次（通俄案門特別檢察官）穆勒的調查為獵巫，他試圖保護遭調查的（前國安顧問）佛林、開除前聯調局長柯米，盼中止調查。」

納德勒被詢及干預司法是否將成為彈劾總統的基礎時，他說，委員會未下定論。

眾院其他委員會也積極調查川普競選團隊、集團業務及他的夥伴是否涉嫌違法。

川普前私人律師柯恩上周赴國會眾院監督及改革委員會作證，供出川普可能違反政治獻金法，付封口費給多名自稱和他有染的女性，並向銀行和保險公司提供偽造文件。

川普三日推文為自己辯護，表示自他上任以來長達兩年遭到「騷擾」，他說：「我是無辜的人，卻被一些十分糟糕、有利益衝突及腐敗的人在獵巫行動中迫害，這是非法的，永遠不該發生。」

川普還說，民主黨人在他和北韓領導人金正恩進行「川金二會」時，傳喚柯恩到國會作證，是峰會破局的原因之一。

川普當時說：「有的時候你就是必須走人，這次情況就是這樣。」