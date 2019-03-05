查川普濫權 美眾院「全面啟動」
美國眾議院司法委員會已針對美國總統川普被指濫用權力、干預司法展開調查，要求六十多人提供資料。
華盛頓郵報報導，民主黨籍的司法委員會主席納德勒受訪時說，委員會已要求川普長子小唐納、川普集團財務長魏索柏格等逾六十名相關人士提供資料，調查川普是否干預司法、貪腐且濫用權力。
納德勒指川普干預司法：「川普說了一千一百次（通俄案門特別檢察官）穆勒的調查為獵巫，他試圖保護遭調查的（前國安顧問）佛林、開除前聯調局長柯米，盼中止調查。」
納德勒被詢及干預司法是否將成為彈劾總統的基礎時，他說，委員會未下定論。
眾院其他委員會也積極調查川普競選團隊、集團業務及他的夥伴是否涉嫌違法。
川普前私人律師柯恩上周赴國會眾院監督及改革委員會作證，供出川普可能違反政治獻金法，付封口費給多名自稱和他有染的女性，並向銀行和保險公司提供偽造文件。
川普三日推文為自己辯護，表示自他上任以來長達兩年遭到「騷擾」，他說：「我是無辜的人，卻被一些十分糟糕、有利益衝突及腐敗的人在獵巫行動中迫害，這是非法的，永遠不該發生。」
川普還說，民主黨人在他和北韓領導人金正恩進行「川金二會」時，傳喚柯恩到國會作證，是峰會破局的原因之一。
川普當時說：「有的時候你就是必須走人，這次情況就是這樣。」
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