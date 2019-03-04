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美企買回庫藏股的金額超過資本支出，為十年首見

2019-03-04 22:35經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

花旗集團編纂的資料顯示，標普500指數成分股企業去年約買回逾8,000億美元的庫藏股，超過其投資新計畫或升級廠房與設備的總額。買回庫藏股的金額超過資本支出為2008年以來首見，這項數據勢必引起一些政治人物的不滿，這些政界人士向來疾呼應限制企業實施庫藏股。

其中最為詬病的是，這股庫藏股風潮顯示企業高層急欲在短期內討好股東，犧牲資本支出等帶來的長遠利益的投資策略。但花旗策略師雷科維奇（Tobias Levkovich）認為，這類批評不見得合理。

去年企業卯勁買回顧藏股，主因2017年實施的減稅措施，當時政府盼望這次稅改能提振企業獲利，並促使資金回流。從更廣泛的角度來看，企業在動用現金時，資本支出仍占上風，企業在過去十年的投資超過6兆美元，同期買回庫藏股的金額為5.1兆美元。

雷科維奇1日表示，投資人向來被灌輸誤導性內容，認為企業實施庫藏股就會犧牲資本投資。國會議員對這項議題發出的不平之鳴，似乎失之偏頗 。

由於議員將公司治理視為大選議題，買回庫藏股屢遭抨擊。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及參議員桑德斯（Bernie Sanders）上月表示，將推動立法禁止企業實施庫藏股，除非先提高員工薪資及福利。數天後，共和黨佛州參議員魯比歐（Marco Rubio）也宣布一項計畫，要比照股利稅，對買回庫藏股課稅。

圖為花旗策略師雷科維奇（Tobias Levkovich）。路透
圖為花旗策略師雷科維奇（Tobias Levkovich）。路透
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