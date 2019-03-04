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穆勒調查將結束 「彈劾」惡鬥正開始

2019-03-04 19:32世界日報 編譯孫梁╱綜合3日電

穆勒的調查報告可能引發惡鬥。 美聯社
穆勒的調查報告可能引發惡鬥。 美聯社
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特別檢察官穆勒對通俄門的調查即將結束，可能數日內提出報告。但結束調查可能是拉開一系列惡鬥的序幕，國會將圍繞調查報告的哪些部分應公布以及川普總統是否有錯乃至應否被彈劾，展開激烈角逐，甚至可能在興訴後把官司一直打到聯邦最高法院。

根據司法部的規定，特檢官在調查完成後向司法部長提交報告，由部長決定哪些應向國會報告和那些對外公布。

巴維理曾表示，他將把調查報告的要點向國會通報，而不是穆勒報告的全文，因此，調查報告的部分內容勢將對國會和民眾保密，包括其中的機密訊息和大陪審團裁決。

巴維理可能需要數日甚至一周，才能完成對穆勒調查報告的摘要，但他面臨日益增大的壓力，要把穆勒的調查報告立刻向國會提供。

巴維理可能試圖在報告中排除對川普總統不利的內容，他在參院任命聽證時就引述過司法部的規定，說總統在任期間不能被起訴，而檢方對不能被起訴的人，是不能做出任何評論。

聯調局(FBI)前局長柯米對民主黨總統候選人喜萊莉·柯林頓使用私人電郵辦公的公開評論，就多次受到兩黨批評。巴維理表示，如果不能對某人提出起訴，就不能提供有關某人的負面訊息。因此，穆勒的調查報告能提供多少細節，尤其是有關川普的細節，現在仍不清楚，司法部是要求特檢官提交秘密報告，並對起訴或不起訴都做出說明。

如果巴維理只向國會提交調查報告的摘要，民主黨除了將要求閱讀報告全文外，還將尋求以知道特檢官的全部工作，包括各類文件和約談紀錄等證據。

國會民主黨參議員黛安·范士丹表示，巴維理提交的穆勒報告應是未經刪減和未被編輯，對於可證明調查報告觀點的證據、所有事實和與調查川普、其助手和競選團隊有關的各種證據，國會都強烈要求看到。

眾院司法委員會的民主黨成員拉斯金表示：「我們要求知道報告的一切內容，包括發傳票要求提供報告全文，也可能給穆勒和他的調查團隊中的任何人發傳票。」

民主黨川普通俄門

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