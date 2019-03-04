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紐時：川普重商情報官投其所好 以「輸贏賺賠」作簡報

2019-03-04 18:26世界日報 記者張聲肇╱綜合報導

根據前任官員的觀察，情報主管們現在摸清了川普脾氣，凡事皆以「誰贏」為主軸，分析給...
根據前任官員的觀察，情報主管們現在摸清了川普脾氣，凡事皆以「誰贏」為主軸，分析給他聽「哪一國賺較多」或「誰在財務上佔優勢。」。路透社
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紐約時報3日報導，美國情報官員為了適應川普總統的「經濟至上」決策模式，向他簡報中國間諜威脅，舉俄國入侵烏克蘭時候黑海商船數字的變化，都改用最簡明的經濟術語說明，因此每日簡報都充滿了圖型和統計資料。

川普曾經向親信抱怨，「我的將軍們都不懂商業」，他對情報機構的主管也不客氣的用「天真」，「該回學校上課」等字眼來形容，偏偏總統是他們的「商品與服務」的頭號客戶 ，於是改用經濟貿易詞彙來「分享」情報。

根據前任官員的觀察，情報主管們現在摸清了川普脾氣，凡事皆以「誰贏」為主軸，分析給他聽「哪一國賺較多」或「誰在財務上佔優勢。」

雖然專業情報官員不再批評川普「聚焦」正確否，他們還是擔心，只管誰贏誰輸誰賺誰賠，會不會讓總統「沒接到」情報的重點，如恐怖主義、傳統敵國的謀略、外國軍方的發展，以及地緣政治的變化。

前國防情報局(Defense Intelligence Agency)副局長、中情局老手魏茲（Douglas Wise)說，川普要情報主管給他「客製化」的報告，這不是問題，可是，為了「客製」而壓低真正有價值的情報的份量，那就「不太好」了，因為總統該有的資訊沒有，就沒法做出「資訊充分」的決策。

歷任總統本來就根據「最重要時事發展」如和蘇聯冷戰、蓋達組織動向，來聽取簡報，也都有個人的偏好，如柯林頓喜好經濟分析，2008年全球金融危機引發經濟退縮後，歐巴馬也特別請情報主管在日常簡報之外，額外給他經濟情報分析。

川普認為任何情報對他都不像對歷任總統那麼沒用，把每日簡報減縮為每周兩次，由國家情報總監柯茨(Dan Coats)和中央情報局(CIA)局長哈斯柏(Gina Haspel)負責，兩人的簡報盡量多用圖表和其他視覺效果良好的方式進行；紙本報告仍每天都送給國家安全顧問波頓。重點也盡量投其所好，說明北約盟邦分攤費用多少、向哪些盟邦施壓多負擔了多少費用，等等。

經濟川普紐約時報

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