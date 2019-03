沒通俄 川普連續推文罵民主黨 「被壞蛋迫害」

美國總統川普。 歐新社 分享 facebook 川普總統3日連續推文,痛罵民主黨通俄案調查「勾結迷幻」,不啻「獵巫」;川普稱前律師柯恩在國會作證對他不利則是為了減刑,反而證明根本沒有通俄這回事,「我是無辜的,被一群壞蛋、衝突又腐敗的人迫害。」

他在推文中說,作為總統他被騷擾了兩年,犯法的是民主黨人和「另一」個傢伙-柯恩,那個為了減刑的騙子,那場(上周三)「敵意的作證」反而證明沒有通俄這回事。

川普繼而推文說,民主黨和其他「壞人、混亂又腐敗的一群人對他展開非法的,根本就不該開始的獵巫行動,不外乎因為「我贏得了選舉!」他也推文說:「無妨,我當總統,十分成功。」

川普 一邊罵柯恩,一邊卻又挑出他國會作證時,講出一句「沒有直接證據」可以證明2016年川普團隊有通俄情事,凸顯自己選舉贏得光明磊落。

柯恩直言川普是「種族主義者、騙子和作弊者」,即使入主白宮後,仍繼續「說謊」、「犯罪。」

川普2日在「保守政治行動大會」上演講時,對支持者提到特檢穆勒針對他的調查,說穆勒是「被放到錯誤位置」的人,本來好好的,突然間要對你一切狗屁都要調查。

對現在已掌握眾院多數席次的民主黨,以及穆勒調查小組,川普也諷刺說,通俄案查不出什麼名堂,就轉為「好吧,那傢伙凡幹過的事都來調查。我們來調查他的財務,我們來調查他做過的每一筆生意。查查查-這些傢伙真病態。」

柯恩的作證,不改他至少坐牢三年的命運。去年秋天他因逃稅、違反競選期間財務運用法規、對國會撒謊,被叛罪行成立。5月6日,他將開始服刑。

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy,共和黨)3日出面挺川普。麥卡錫表示,川普沒有做任何會遭到彈劾的事情,譴責民主黨司法委員會打從川普勝選就想彈劾他;麥卡錫說,彈劾是漫漫長路,因為必須說服全國民眾和川普支持者,彈劾的必要性仃在。

