穆勒之後… 民主黨布局 眾院6委員會 密集查川普

2019-03-04 15:54 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合3日電



民主黨為後穆勒時代布局，展開多個廣泛新調查。美聯社 分享 facebook 在通俄案特別檢察官穆勒(Robert Muller)尚未結案之際，民主黨已為後穆勒時代的持續調查布局；在民主黨占多數的眾院六大委員會，已就川普總統是否妨礙司法和勾結俄羅斯當局開啟廣泛新調查，要求當局和相關人士出具文件、要求人員到國會作證，甚至發出傳票等。此舉顯示即使通俄門案告一段落，民主黨仍將繼續盯住川普總統，未來兩年砲聲不斷。

川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)上周出席眾院兩個委員會和參院一個委員會作證，稱川普為「騙子」並提供民主黨多許多調查新證據；眾院各大委員會分別進行廣泛調查：

情報委員會

重啟並擴大通俄調查，此調查去年在共和黨占多數的情況下結案，共和黨未傳喚關鍵證人也未要求重要文件，即指無證據顯示川普勾結俄國。

情報委員會上周私下與柯恩訪談，雙方談話結論訂6日公布。

監督與改革委員會

主席康明斯(Elijah Cummings)計畫約談柯恩屢次提到的關鍵人物，包括川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)、川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)、川普集團財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)等。

司法委員會

負責為彈劾鋪路，但主席納德勒(Jerrold Nadler)將率先檢視穆勒報告，並要求60多名與川普相關的人士提供資料。

歲出入委員會

主席尼爾(Richard Neal)可能試圖獲取川普向來拒絕提供的退稅資料，但他不急著行動。

金融服務委員會

聚焦數年來出借數百萬元給川普集團的德意志銀行(Deutsche Bank)，調查俄國是否利用該銀行「洗淨」與川普集團的交易；德意志銀行已配合提供資料。

外交事務委員會

聚焦川普與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)接觸及兩人關係，包括去年在芬蘭赫爾辛基(Helsinki)舉行的峰會，川普不願提供會談完整細節，委員會可能透過口譯取得相關資訊。