「總統干預司法」 眾院民主黨委員會「追殺」川普

2019-03-04 15:51 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合3日電



眾院民主黨兩委員會「追殺」川普。美聯社 分享 facebook

民主黨控制的眾院司法委員會與情報委員會3日聯手「追殺」川普總統；眾院司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler)指川普濫用權力、明顯干預司法，將要求與川普有關的60多人提供資料，展開調查；眾院情報委員會準主席謝安達(Adam Schiff)則指出，川普陣營與俄羅斯人往來電郵中肯定有與俄勾結的直接證據，最終可能啟動彈劾程序。

華盛頓郵報報導，司法委員會主席納德勒3日受訪時說，委員會已要求川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)、川普集團財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)等逾60名相關人士提供資料，委員會要調查川普是否干預司法、貪腐且濫用權力。

納德勒說：「川普說了1100次(通俄案特別檢察官)穆勒(Robert Muller)調查為獵巫，試圖保護(前國安顧問)佛林(Michael Flynn)遭調查，開除前聯調局長柯米(James Comey)盼中止通俄案。」他認為其中必然有問題，值得國會調查。

但當納德勒被詢及干預司法，是否將成為彈劾總統的基礎時，他答道委員會未下定論。

川普3日推文回應納德勒，批評「逾兩年的總統騷擾，我是受極壞、鬥爭且腐敗惡人迫害的清白者，這場違法獵巫行動從不應開始。」

眾院其他委員會積極調查川普2016年競選團隊、集團業務及他的夥伴。

川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)上周赴國會眾院監督及改革委員會作證，供出川普可能違反政治獻金付錢給多名女性，並向銀行和保險公司提供偽造文件；該委員會主席康明斯(Elijah Cummings)說，有意請小唐納和魏索柏格前來作證。

眾院歲入委員會主席尼爾(Richard Neal)則要部屬在未來幾周，準備就川普退稅細節接受偵訊。

眾院情報委員會準主席謝安達3日說：「我想來自俄國的電郵中有直接證據，透過中間人提供民主黨前總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)黑資料的內容，此為俄國政府助川普當選的證據」，而川普前競選總幹事馬納福(Paul Manafort)提供的「間接證據」則顯示「有人與俄國情報單位有關係」。但他也表示，他沒有具體的通俄證據。