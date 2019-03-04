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「零容忍」令骨肉分離 無證客再闖美求團圓

2019-03-04 15:17世界日報 編譯中心╱綜合3日電

數十名中美洲移民去年從墨西哥邊境非法進入美國時，遭美國當局強制與孩子分離。他們3日再次穿越美墨邊界，尋求庇護並和自己的骨肉團圓。

路透報導，約有50位移民從連接墨西哥瑪契卡力市（Mexicali）與加州卡萊克西科（Calexico）的國際邊界進入美國，他們在此與海關與邊境保護局（CBP）官員碰面。

這些移民父母在移民權益倡議團體「另一端」（AlOtro Lado）的律師陪同下，跨越行人天橋，有些帶著小孩、有些揹著行囊。

去年被迫與15歲兒子分離的宏都拉斯父親阿迪加（Joe Arteaga）在跨越邊境前說：「我們在瑪契卡力等，我們提早到了。若上帝允許，我們的案子可被看見。我知道這是很大的風險，但我們希望最好的情況發生。」

「另一端」推文表示：「我們做到了！所有父母都獲得CBP受理！感謝今天接納他們的專業善良官員，還有每個出面支持的人。」

這些家庭在「另一端」協助下回到墨西哥，希望將他們的案件提交美國當局，並與失散兒女團聚。

中央社報導，在川普總統政府打擊非法移民行動中，美國官員將從墨西哥非法進入美國的數千名兒童與移民家長拆散；許多孩子現在安置在拘留營，有些人後來則被送往寄養家庭，或與親戚同住。

衛生及公共服務部（HHS）督察長在1月報告中表示，政府2017年開始擴大強制拆散移民親子，在川普去年實施刑事起訴並關押非法穿越邊界者的「零容忍」政策後，人數又快速增加。

零容忍政策上路前，有2737名被拆散的兒童接受他們的安置。而在政策宣布到政策因壓力終止前，另有約3000名非法進入美國的兒童被迫與父母或監護人分離，但整體人數是未知數。

這項政策因拆散家庭引發外界公憤，迫使川普去年6月20日簽署行政令，收回成命。

移民墨西哥川普

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